Institut Supérieur des Langues de Gabès, Université de Gabès, Gabès, Tunisie

L'lnstitut Supérieur des Langues de Gabès

organise un colloque international pluridisciplinaire:

Le voyage dans les cultures méditerranéennes: identité, conflits et intégration

Le 15-16 avril 2020 à L'lstitut Supérieur des Langues de Gabès (Université de Gabès)

Argumentaire

Homme libre, toujours tu chériras la mer !

Charles Baudelaire, Les fleurs du mal

Le voyage, l’errance, la rencontre, l’altérité, l’ailleurs, sont autant de notions évoquées dans les différents travaux, et souvent pensées en lien direct avec l’identité et l’intégration. Comment ces dernières s’articulent-elles, notamment au sein des catégories établies du réel et de l’imaginaire? Le Voyage, signe de la mobilité de l’homme, aspirant à conquérir le monde et à élucider les mystères de l’inconnu, est le lien de l’homme avec l’univers extérieur. Livré à une quête permanente de nouveaux territoires qui garantissent son existence et sa protection, l’homme sillonne les terres lointaines et les mers, en laissant ses traces indélébiles dont foisonnent les récits mythiques et légendaires. La littérature a immortalisé ses pas, qu'ils soient réels ou imaginaires.

Les cultures grecque et romaine abondent, dans cette perspective, d’œuvres qui abordent le thème du voyage. Sans doute, L’Iliade et L'Odyssée d’Homère consacrent l’image du voyageur sujet et objet d’une pérégrination, tantôt perçu comme une punition, tantôt comme le prix de la connaissance de soi. Mais, le récit légendaire de Virgile, L’Enéide relate comment le voyage périlleux était à l’origine de la naissance de Rome et de l’Empire romain.

Avec la naissance du Christianisme, le voyage acquiert une valeur transcendantale, dans la mesure où il symbolise la Chute de l’homme du paradis et de l’ultime retour vers l’Au – delà. Ainsi, le voyage est-il considéré en dernier lieu comme le passage du corps à l’esprit, de l’imminent au profane, de l’homme à Dieu. Dans la Divine Comédie de Dante Alighieri, l’itinéraire de l’homme après la mort est défini comme un voyage initiatique, comme l’ultime voyage. L’être doit traverser tout d’abord l’Enfer, puis le Purgatoire, pour accéder en dernier lieu, au Paradis, qui est la métaphore de connaissance de Dieu.

Qu’il revêt un aspect matériel ou mystique, le voyage devient essentialité et acquiert d’innombrables interprétations au cours de l’histoire, notamment dans la zone de la Méditerranée. Avec des flux migratoires dans les deux sens, on voyage «de» et «pour» la Méditerranée, espace d’échange commercial et économique, mais également de conflits -culturels dont l’identité est l’enjeu central.

Parler de la Méditerranée, c’est parler d’appartenance régionale, de légitimité territoriale, d’identités et de mouvements de résistance, mais aussi de multi - culturalité, de pluralisme ethnique et religieux, et donc, d’images et d’imaginaire représentant des peuples, souvent aux regards croisés. Cet espace méridional est le siège des rapports séculiers entre des peuples, tantôt placés sous le signe de l’entraide et de la rencontre, tantôt sous le signe du conflit et de la rupture.

Voyage, routes commerciales, batailles navales, misères, mystères, conflits, splendeurs, inter - culturalité, sont autant de sujets dignes de l’étude, aussi bien dans l’histoire, que dans la géographie méditerranéennes.

Ce colloque a pour objectif et pour ambition d’élargir les horizons de la réflexion sur cette thématique importante, qui nous permet de porter un regard rétrospectif sur le passé, en le confrontant à un présent, en grande partie problématique. Étudier les liens subtils entre les langages et les traditions de cultures voisines et lointaines, dans une perspective transdisciplinaire et multilinguistique, est aussi une vision pour éclairer l’avenir des hommes.

Les axes de recherche

• La Méditerranée endroit d’échanges et de rencontres culturelles.

• Voyages en temps de guerres et de révolutions.

• La littérature de voyage et les combats d’identités (individuelles et nationales).

• Minorités et dynamiques d’intégration / conflits.

• Les Arts, expression d’identité culturelle à travers le voyage.

• Sur les traces des voyageurs connus, itinéraires et trajets culturels

Langues de participation:

-italien,

-français,

-anglais,

-arabe

-espagnol,

Comité scientifique

Alfonso Campisi, (Université de la Manouba)

Sadok Bouhlila, (Université de la Manouba)

Hafedh Ben Amor, (Université de Gabès)

Ezzeddine Saidi, (Université de Gabès)

Lassaad Heni, (Université de Gabès)

Souad Bouhouch, (Université de Gabès)

Meimouna Hached Khabou, (Université de la Manouba)

Garcia Flores Carmen, (Université de Gabès)

Mohsen Belhsan, (Université de Gabès)

Responsable

Mohamed Fatnassi

Comité d'organisation

Abdelhamid Rhaiem, Hayet Khyari, Yassine Najjar, Lassad Heni, Mohamed Fatnassi, Garcia Flores Carmen, Abdelbasset Mhamdi, Souad Bouhouch.

Calendrier

29 février 2020: date limite de soumission des propositions de communication

15 mars 2020: notification de l'acceptation ou du refus

15 -16 avril 2020: tenue du colloque

Les propositions de communications sont à envoyer à l'adresse suivante: colloque.gabes2020@gmail.com