Le style, c’est la droite ?

par Vincent Berthelier,

en ligne sur laviedesidees.fr, le 28 mars 2022.

La prétendue supériorité des écrivains de droite est un lieu commun fabriqué autant par les intéressés que par certains adversaires. L’étude des textes prouve en fait qu’au sein de la droite, la diversité des styles littéraires est au service de postures et de stratégies tributaires du contexte.

Les écrivains de droite écrivent-ils mieux que les autres ? À en croire certains, il y aurait des affinités électives entre la droite et le style, voire entre la droite et la littérature. En 2016, le journaliste, critique et romancier Bruno de Cessole, alors rédacteur en chef à Valeurs actuelles, situait ainsi « les écrivains à style plutôt à droite »

. Ce n’était pas le moins prudent, ni le plus catégorique : pour l’essayiste Élisabeth Lévy, la littérature de gauche « est ennuyeuse à périr » quand la gauche est hégémonique (comprendre : « tout le temps »). Avant elle, Michel Houellebecq s’amusait à faire dire à Philippe Sollers, dans le roman Les Particules élémentaires (1998) : « Vous êtes réactionnaire, c’est bien. Tous les grands écrivains sont réactionnaires. Balzac, Flaubert, Baudelaire, Dostoïevski : que des réactionnaires. »

Tous, pourrait-on dire, reprennent Albert Thibaudet, critique littéraire attitré de la Nouvelle Revue française et radical de gauche, qui, décrivant en 1932 la pente « dextrogyre » de la littérature française, notait : « Il n’y a eu de littérature politique originale, vivante, pittoresque qu’à droite et même à l’extrême droite. »

D’un Albert l’autre, on retrouve ce même genre d’idée chez Camus, qui en 1952 se voyait reprocher son style propre à séduire la droite et dut se débattre avec l’idée « que le beau style est de droite et que les hommes de gauche se doivent, par vertu révolutionnaire, d’écrire le baragouin et le jargon ». En somme, cette mystérieuse affinité entre la droite et le style semble aussi ancienne que tenace, et le destin littéraire de la gauche paraît en comparaison bien ingrat. […]

