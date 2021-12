Université de Genève

Le Programme de littérature comparée de l’Université de Genève et

l’Association suisse de littérature générale et comparée organisent un colloque international interdisciplinaire :



Visages perturbés



Disturbed Faces



Verstörte Gesichter



Les 03, 04 et 05 novembre 2022 à l’Université de Genève



Appel à communication



Le visage humain est aussi bien une partie du corps qu’un processus sensorimoteur et un phénomène intersubjectif et social. Lieu corporel, il est situé au niveau de la tête, mais il manifeste souvent l’état émotionnel et expressif du corps en son entier. Processus sensorimoteur, il occasionne la vue, l’audition, le toucher, le goût, l’odorat et la kinesthésie, et cela de façon réciproque : nous percevons et nous sommes perçus grâce à notre visage. En ce sens, le visage est également un phénomène intersubjectif et social. Il fonde la conscience de soi en tant que sujet capable d’entrer en relation avec d’autres êtres vivants. Le visage attire notre attention en tout temps, mais en particulier quand une crise sanitaire nous oblige à repenser notre façon de communiquer – masqué.e.s, à distance ou par écrans interposés.



Dans la littérature et les arts visuels, le visage peut être l’élément central de la construction des personnages. L’aspect physique, l’expressivité et les modifications du visage manifestent émotions et pensées. Le visage positionne ainsi les personnages dans leur relation aux autres et définit leur rôle et leur fonction dans l’intrigue. Il permet et fonde, enfin, la possibilité d’une identification avec les personnages lors de la réception. Dès lors, que se passe-t-il quand ce rôle prééminent est perturbé ? Comment un visage perturbé est-il construit, représenté ou pensé et comment peut-il être mis en perspective avec d’autres formes de relation au visage ? Quel rôle et quel impact a-t-il sur la construction des personnages, sur leurs relations et sur l’intrigue dans les œuvres littéraires et les arts visuels (BD, cinéma, installations) ?



Le colloque annuel de l’ASLGC – qui se tiendra du 03 au 05 novembre 2022 à l’Université de Genève en collaboration avec le projet de recherche international Literature and the Face: A Critical History (Australian Research Council) – a pour but d’explorer les représentations et les constructions du ‘visage perturbé’ dans les littératures du monde, en privilégiant une approche à la fois interdisciplinaire et intersémiotique. Il cherche ainsi à réunir l’étude littéraire, les arts visuels et d’autres disciplines dans lesquels le visage joue un rôle épistémologique (philosophie, sociologie, médecine, droit), partant du principe que le visage n’est jamais donné tel quel et qu’il est toujours construit de façon aussi bien discursive que sémiotique au sens large, de façon aussi bien cognitive et émotionnelle que culturelle et sociale.



Ce colloque est ouvert à toutes et à tous, dans la limite des places disponibles et selon les mesures sanitaires en vigueur.



Comité d’organisation



Prof. ass. Evelyn Dueck



Prof. Guillemette Bolens



Prof. Martin Rueff



Modalités de participation



Le travail de recherche présenté ne doit pas avoir fait l’objet d’une publication ou d’une communication antérieure. Les interventions peuvent être données en français, en anglais, en italien ou en allemand. La proposition de communication (la soumission du résumé d’une page et d’une brève biobibliographie) doit parvenir au comité d’organisation avant le 31 janvier 2022 aux adresses suivantes :



evelyn.dueck@unige.ch et guillemette.bolens@unige.ch. Les textes des interventions acceptées seront publiés dans le cadre des Cahiers suisses de littérature générale et comparée (Colloquium Helveticum) de la maison d’édition Aisthesis.



Frais de participation :



Les frais de déplacement et de séjour des intervenant.e.s seront pris en charge.