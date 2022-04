France

Cahiers Jean Giraudoux, n° 51 - 2023

Le Paris de Giraudoux

Jean Giraudoux, qui a tant évoqué son Limousin natal et lui a octroyé une place de choix dans son œuvre, a passé l’essentiel de sa vie à Paris dès après son baccalauréat et jusqu’à la fin de ses jours. Dans ce numéro des Cahiers, nous tenterons d’explorer le Paris de Giraudoux dans sa vie, dans son imaginaire, dans ses engagements. Les études pourraient s’articuler autour de quelques axes :



- Giraudoux habitant de Paris (demeures, hôtels, bureaux, maisons fréquentées, lieux de prédilection, etc.),

- l'opposition Province-Paris,

- la présence (insistante) de Paris dans les récits de guerre.

- Le Paris des romans, puisque presque tous les romans sont (au moins en partie) parisiens : géographie parisienne des romans, les lieux de pouvoir, l’amour à Paris, ou encore : la Parisienne…,

- études portant sur un groupe de récits (par exemple, les premiers récits, le « cycle Fontranges »), voire sur un roman singulier, comme Juliette au pays des hommes (avec « Prière sur la Tour Eiffel »), ou Combat avec l’Ange.



- Le Paris des combats et des engagements de Giraudoux :

- quelques grands événements : Les Jeux Olympiques de 1924 (et le sport), Exposition des Arts décoratifs de 1925, Exposition universelle de 1937…,

- Autour du Conseil municipal de Paris (très vivement critiqué) : l'administration de Paris selon Jean Giraudoux (pont vers les idées politiques),

- La question de la zone des fortifs, centrale dans ses essais,

- "Pour un plus beau Paris" : une étude sur sa défense du "vieux Paris" mais aussi sur les projets de rénovation qu'il soutenait (le Marais etc.),

- La vision giralducienne du "Grand Paris"...,

- Le Paris de La Folle de Chaillot.



Cette liste n’est pas limitative.

Les propositions d’articles, d’une quinzaine de lignes, devront être adressées à Mireille Brémond (mibrem357@gmail.com) et à Pierre d’Almeida (dalmeidapierre@yahoo.fr) au plus tard le 10 juin 2022.

Les auteurs seront informés de l’acceptation de leurs articles le 30 juin

Les articles devront être impérativement envoyés, accompagnés d’un résumé de 500 signes espaces comprises et de mots clés (entre 5 et 10) au plus tard le 30 janvier 2023, délai de rigueur à :

Mireille Brémond (mibrem357@gmail.com) et à Pierre d’Almeida (dalmeidapierre@yahoo.fr).