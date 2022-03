Université Paris Nanterre et Université de Lille (France)

Une version plus détaillée de cet appel, en français et en anglais, ainsi que des informations complémentaires sur les autres manifestations organisées dans le cadre de ce projet, le comité scientifique et une bibliographie sélective, sont disponibles sur notre site web: https://xlingtransl.hypotheses.org/. Vous pouvez également suivre ce projet sur Twitter: https://twitter.com/multilingtrans.

Le multilinguisme en traduction



(monde anglophone, du XVIe siècle à nos jours)



Université Paris Nanterre, 30-31 mars 2023 & Université de Lille, février/mars 2024



En quelque 500 ans, l’anglais est passé du statut de langue marginale à peine parlée en dehors des confins de l’Angleterre à celui de lingua franca mondiale qui compte des locuteurs, natifs et non natifs, partout dans le monde. Cette expansion a créé des situations de multilinguisme à la fois dans les pays où l’anglais est la langue officielle et ailleurs : d’une part, nombreux sont les locuteurs qui parlent régulièrement l’anglais sans êtres natifs ; d’autre part, l’anglais est entré en contact avec d’autres langues au cours de processus de colonisation, d’immigration et de mondialisation. Ces processus, enclenchés au seizième siècle, ont élargi la zone de contact de l’anglais et redéfini ses rapports avec les langues classiques de la communication humaniste aussi bien qu’avec les langues modernes européennes (dont certaines ont également développé des variétés en dehors de l’Europe). La littérature et les arts de la parole, que ce soit pour donner une description réaliste du monde ou pour expérimenter avec la langue et la forme, ont reflété et développé, mais aussi contribué à influencer ces pratiques plurilingues.



Les évolutions dans le statut de l’anglais comme langue de communication dans la vie quotidienne et dans les productions artistiques s’accompagnent d’évolutions dans les techniques et stratégies de traduction: la traduction vers l’anglais est devenue un moyen nécessaire à la communication à l’échelle mondiale et la traduction à partir de l’anglais s’adresse à des publics aux compétences linguistiques et culturelles variées. Plus généralement, les représentations traditionnellement associées à l’utilisation de la langue et aux productions culturelles mobilisant la traduction, telles que l’opposition « étranger/natif » ou « cible/source », nécessitent une redéfinition. De même le concept d’emprunt linguistique doit-il être repensé si l’on aborde l’anglais comme une langue elle-même multilingue, qui s’est développée par l’assimilation de mots et structures d’origine saxonne, mais aussi latine et romane – ainsi qu’en avaient déjà conscience les lexicographes (et les traducteurs) de la Renaissance.

Cette conférence en deux volets accueillera des approches tant synchroniques que diachroniques de la question de l’interaction entre multilinguisme et traduction. Le corpus, qui inclura l’anglais comme langue source ou comme langue cible et au moins une autre langue, sera constitué d’œuvres littéraires, des arts du spectacle et de productions audiovisuelles, du XVIe siècle à nos jours. Le multilinguisme sera défini au sens large de coprésence de plusieurs langues dans une même œuvre, incluant ainsi des concepts tels que l’hétérolinguisme, et des phénomènes tels que l’alternance codique et les multiethnolectes. Les communications dont la méthodologie se situera au croisement de la linguistique, des études littéraires et / ou cinématographiques et de la traductologie seront particulièrement appréciées.



Liste non restrictive d’axes d’études :



- les stratégies de traduction qui traitent des sources multilingues, ou à l’inverse qui transforment des sources monolingues en œuvres traduites multilingues

- les éditions de textes avec leur(s) traduction(s)

- les cas où la langue cible figure également dans le texte source

- la comparaison des stratégies de traduction dans diverses langues cibles pour des sources anglaises

- la restitution de spécificités phonétiques dans les textes et les représentations scéniques

- la traduction de commentaires et éléments métadiscursifs en contexte multilingue

- le multilinguisme et les formes de traduction intersémiotique / contrapuntique / prismatique

- les questions spécifiques soulevées par le doublage et le sous-titrage

- les technologies développées/adaptées pour faciliter la traduction de textes multilingues.

Le premier volet du colloque se déroulera à l’Université Paris Nanterre (30-31 mars 2023), et portera plus spécifiquement sur les œuvres littéraires imprimées (et les enjeux liés à la traduction et à l’édition de textes multilingues) du XVIe siècle à nos jours. Conférencier invité: Dirk Delabastita (Université de Namur).

Le deuxième volet se déroulera à l’Université de Lille (février/mars 2024), et portera plus particulièrement sur les arts de la scène, les films et les séries télévisées (avec un accent sur les défis posés aux traducteurs par les effets sonores dépendants du multilinguisme). Conférencière invitée: Charlotte Bosseaux (The University of Edinburgh).



Les propositions de communication (300 mots) pour l’un ou l’autre des deux volets, accompagnées d’une courte bio-bibliographie, sont à envoyer, en français ou en anglais, à Laetitia Sansonetti (l.sansonetti@parisnanterre.fr), Julie Loison-Charles (julie.charles@univ-lille.fr) et Claire Hélie (claire.helie@univ-lille.fr) d’ici le 1er juin 2022.