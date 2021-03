Le livre médiéval au regard des méthodes quantitatives (école d’été, C. Condorcet)

Campus Condorcet

Cette école d’été propose une formation à l’étude du livre médiéval, manuscrit ou imprimé, à travers l’utilisation de méthodes statistiques et informatiques, sous forme d’ateliers orientées vers la pratique.

Elle est organisée par le Lamop, l’IRHT, l’École nationale des chartes et le laboratoire Dypac, avec le soutien du Labex Hastec.

Direction : Christine Bénévent, Émilie Cottereau-Gabillet, Catherine Rideau-Kikuchi et Dominique Stutzmann.

Coordination scientifique et pédagogique : Émilie Cottereau-Gabillet et Octave Julien

Cette école d’été s’adresse en priorité aux chercheurs en formation (mastérants, doctorants et post-doctorants). Des bourses sont prévues afin de financer les frais de transport et de logement. L’accueil est limité à 20 inscrits.

La formation doit avoir lieu en présentiel, à Paris et Aubervilliers (campus Condorcet). Si les conditions sanitaires en France l’exigent, les modalités d’organisation seront adaptées.

Procédure d’inscription :