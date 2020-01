quelle représentation des collections muséales ces livres proposent-ils ? Quelles œuvres, quelle scénographie de ces expositions de papier ? Comment l’œuvre est-elle exposée sur la page, comment les pages sont-elles articulées pour former un espace d’exposition ? Il ne s’agira pas seulement d’étudier la production actuelle, mais aussi de mettre en évidence une histoire éditoriale, à partir de l’étude des fonds patrimoniaux du CNLJ et de L’Heure joyeuse, en soulignant par exemple le rôle pionnier de Sophie Curtil, de Pierre Belvès – ou, aux États-Unis, de Philip Yenawine. En termes de mise en pages, on peut penser également au rôle de Pierre Marchand et de la collection « Découvertes Gallimard », ou, plus récemment, de Loïc Le Gall, à Palette.