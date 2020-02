Ouvrage collectif

Le discours scientifique comme pratique intermédiale en arts, lettres et sciences humaines

PRÉSENTATION

Parce qu'ils s'inscrivent dans l'histoire du Verbe, les différents types de succédanés de celui-ci se présentent comme des lacis interdiscursifs sur le double plan paradigmatique et syntagmatique, dont une des plus parfaites illustrations est le discours artistique qui, depuis quelques décennies, fait l'objet d'intenses études intermédiales. Or, le discours scientifique est un de ces succédanés. Ne peut-on alors envisager de le soumettre aussi au crible de l'intermédialité en tant que fait et réflexion sur ce fait ? On peut bien l'envisager dans les mêmes conditions que les autres discours institutionnels, à l'instar du discours artistique, et postuler cependant que le fait intermédial y est aussi spécifique. D'où ces questions de recherche : qu'est-ce que le fait intermédial ? Quelle est la spécificité du discours scientifique en tant que succédané du Verbe et discours institutionnel ? En quoi est-il intermédial ? En quoi le principe intermédial participe-t-il à cette spécificité ? En quoi ce principe est-il spécifique ici ? Quelles peuvent être les implications heuristiques et herméneutiques du regard intermédial sur le discours scientifique ? On posera que le discours intermédial relève de codes médiatiques différents ; que le discours scientifique est institutionnellement original, ouvert, rationnel, métadiscursif et interdisciplinaire ; que sa nature intermédiale réside en cela ; que cela est un phénomène du noumène intermédial ; que ce noumène est spécifique ici en ce qu'il relève, non pas de la création, mais de l'heuristique et de l'herméneutique ; et que la perspective intermédiale peut justement aider à mieux appréhender cette heuristique et cette herméneutique scientifiques. D'où les outils d'analyse tels que l'interdiscursivité, l'interdisciplinarité, l'intermédialité (transmédialité, intermatérialité, re-médiation, etc.), l'épistémologie des sciences, etc. Et d'où le plan d'ensemble du projet et les axes de réflexion non exhaustifs ci-après :

I - Méthodologie générale de la recherche

II - Analyse des grands discours scientifiques de tous les temps

III - Perspectives heuristiques et herméneutiques de l'ntermédialité en arts, lettres et sciences humaines.

PROPOSITIONS

