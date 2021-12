Le siège de la revue Les Etudes sociales se trouve à Paris

L’autodidaxie : pratiques, représentations, supports, sociabilités (XIXe-XXe siècles)

Appel à communication pour le numéro 176 des Études sociales (2022/2)



À l’heure de l’Open Access, l’autodidaxie semble avoir gagné de nouveaux outils : MOOC, applications informatiques, manuels et autres méthodes pour apprendre « en autonomie » se multiplient. L’apparition de « nouveaux autodidactes[1] », signalée par Georges Le Meur au tournant du millénaire, explique pour une part que les spécialistes en sciences de l’éducation aient renouvelé – sur une base souvent expérimentale et à des fins pratiques – les travaux qui portaient sur cette activité immémoriale, mais progressivement occultée par l’enseignement institutionnalisé[2]. Plus aisée à délimiter des points de vue notionnel et sociologique dans les pays où la scolarisation primaire est obligatoire depuis au moins un siècle, l’autodidaxie reste caractérisée par une grande hétérogénéité, ne serait-ce que parce qu’on imagine que chaque individu s’y consacre en solitaire, selon des modalités propres. Et même si ses avatars contemporains suscitent des définitions efficaces[3], on peine encore à distinguer l’autodidaxie (aussi nommée « autodidactisme ») de l’autoformation, de l’autoapprentissage, et de formes d’éducation qualifiées d’« alternatives ».



Étudier les pratiques et les représentations de l’autodidaxie aux XIXe et XXe siècles peut permettre de mieux en saisir la spécificité, dans la confrontation de l’autodidacte avec les figures du « dilettante », de l’« amateur », du « self-made men », mais aussi du « primaire » ou du « boursier ». Car, bien avant que Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron ne fassent des « héritiers » l’une des incarnations les plus frappantes de la reproduction sociale[4], cette dernière étiquette s’oppose à celle de « boursiers » dans la nomenclature qu’inspire l’écrivain nationaliste Maurice Barrès au critique Albert Thibaudet[5]. À ses yeux, la littérature telle que la pratique Barrès n’est qu’une manière de se distinguer de « l’idéaliste qui », parce qu’il n’est pas enraciné, « révise chacun de ses actes » comme « Robinson Crusoé recréant toute la civilisation dans son île[6] ». Barrès désigne par là, sans doute, les « intellectuels[7] » ; il n’est pas anodin qu’il convoque le personnage de Robinson – l’une des représentations privilégiées de l’autodidacte[8].



S’instruire pour se construire, et construire une nouvelle société : au lendemain de la Révolution française, l’autodidaxie est intégrée aux projets d’émancipation. Condorcet, dont plusieurs textes philosophiques convertissent l’autodidacte en contradicteur garant du dialogisme[9], affirme dans un rapport présenté en 1792 devant l’Assemblée législative la nécessité pour tout citoyen de « s’instruire par soi-même ». L’une des conditions d’une égalité effective et universelle est que l’instruction initiale dispensée dans les écoles puisse être entretenue « pendant toute la durée de la vie[10] ». Mais les propositions de Condorcet sont rejetées. Pendant le long XIXe siècle, l’autodidaxie demeure à l’arrière-plan des tentatives d’enseignement « social » et d’éducation « populaire », ne serait-ce que parce qu’une frange de l’auditoire des structures mises en place vient y compléter une formation scolaire peu développée, voire inexistante. Si, selon certains observateurs, le public des Universités populaires comptait à l’origine 80 % d’ouvriers[11], on sait que les contenus qu’elle offrait n’ont pas permis de retenir leur intérêt, et que certains ont préféré se tourner vers les causeries anarchistes, les échanges dans le cadre syndical ou les cours spontanément donnés par des camarades, lesquels répondaient mieux aux attentes des autodidactes. Quelle place tiennent les femmes autodidactes (en tant qu’« apprenantes » ou médiatrices) dans ces espaces, à une époque où il y a peu de diplômées, et où la formation des femmes – qu’elle se fasse à domicile ou au sein d’institutions – demeure réduite ? Si leur rôle dans les bibliothèques populaires a été remis en lumière[12], les parcours de femmes autodidactes issues de milieux modestes restent peu connus. Le témoignage de Gabrielle Petit (1860-1952), qui déclare lors d’un procès que « jusqu’à 20 ans, [elle] n’[a] eu d’autre professeur que la nature, les champs, les prés, la forêt pour bibliothèque, le livre de la vie, le plus complet et le plus nouveau car il a une page nouvelle chaque jour[13] » semble une exception, que l’exploration d’archives et d’écrits du for privé pourrait amener à nuancer. L’affranchissement passe-t-il par l’autodidaxie, ainsi que semble le suggérer George Sand, dont « toutes les héroïnes cérébrales sont autodidactes[14] », par la force des choses ? Pourtant, les expériences autodidactiques des femmes restent peu visibles, sans doute parce que – comme l’observent Isabelle Collet et Nicole Mosconi pour une période plus récente, à propos de l’informatique – « apprendre de manière autonome fait partie des mythes de la masculinité[15] ».



Persiste la conviction, dans les milieux paysans et ouvriers, qu’il vaudra toujours mieux aller à « l’école de la vie », et la figure de l’intellectuel suscite une méfiance, voire une haine encore perceptible de nos jours. Pourtant, l’autodidaxie n’est ni une catégorie socio-professionnelle, ni une essence (quoi qu’on puisse avoir pour elle un attachement « existentiel »). L’autodidaxie n’est jamais absolue (ou exceptionnellement : l’enfant sauvage de l’Aveyron avait tout appris seul, jusqu’à sa rencontre avec Jean Itard) ; elle se rapporte à un savoir spécial auquel on n’a pas été formé et que l’on éprouve le besoin ou la nécessité d’acquérir : un linguiste surdiplômé peut être autodidacte en jardinage ou en plomberie ; un horticulteur ou une couturière, hautement compétents dans leur domaine, peuvent se lancer dans la lecture de Platon. Et le facteur Cheval, qui construisait son palais en « amateur », faisait sa tournée en préposé « professionnel ». L’autodidaxie est donc une qualité et un statut par rapport à un savoir qu’on s’efforce d’acquérir (prétendûment) sans maître et hors institution. Elle s’apprécie par rapport à un champ de savoir constitué, qui a un mode de transmission, d’acquisition et de reproduction normé, et que l’autodidacte transgresse, volontairement ou non. Elle a des degrés – on est plus ou moins autodidacte dans le champ de savoir que l’on vise[16]- ; elle est souvent temporaire – l’autodidacte complétant, puis faisant souvent valider son savoir par l’institution. Il y a donc une dialectique de l’autodidaxie, qui se déploie entre un institué du savoir (hétérodidaxie) et un instituant partiel et momentané (autodidaxie).



L’autodidacte, objet de fascination et de répulsion, est cantonné à un entre-deux. Dans le meilleur des cas, ceux qui jugent qu’il privilégie la quantité sur la qualité, manque de méthode, le considèrent comme un « demi-intellectuel » – c’est-à-dire inachevé et impur –, ou l’opposent au curieux, à l’amateur, à l’érudit, au lettré. La définition de ces différentes figures, et leur positionnement évoluent toutefois avec la structuration et l’institutionnalisation de l’enseignement académique. Retraçant la constitution des études historiques en France dans un article qui établit le programme méthodologique de la revue qu’il vient de fonder, Gabriel Monod note que l’absence d’enseignement supérieur digne de ce nom a donné auxdites études un tour plus littéraire que scientifique, et que les historiens qui l’ont précédé étaient « presque tous auto-didactes [sic] : ils n’[avaient]t point eu de maître, ils ne form[ai]ent pas d’élèves. Ils impos[ai]ent à l’histoire l’empreinte de leur tempérament, de leur personnalité[17]. » Son propos, critique mais admiratif, garde trace de l’aura dont le romantisme avait nimbé l’autodidacte. Longtemps, Jules Michelet – futur professeur au Collège de France – incarne l’originalité triomphante de l’autodidacte[18], en raison notamment de la manière dont il retrace son parcours dans la préface au Peuple[19] (1846). Albert Thibaudet en fait, sur le plan littéraire, le contraire des Déracinés de « l’héritier » Maurice Barrès. En Suisse, le rentier Martin Bodmer (1899-1971) constitue son éthos de bibliophile et collectionneur exceptionnel, ouvert sur le monde, à distance de l’Université et d’une certaine conception de l’art, « [e]n réhabilitant la figure du dilettante, du “Privatgelehrterˮ qui, avec l’institutionnalisation des études littéraires – la “Literaturwissenschaftˮ, telle qu’elle s’établit au XIXe siècle en Allemagne – avait été évincée au profit d’une opposition nette entre le professionnel (le professeur) et l’amateur[20] ». L’autodidaxie soutient ici la distinction sociale.



De tels cas ont amené l’Unesco à distinguer l’autodidaxie « aristocratique » de l’autodidaxie « prolétarienne[21] », dont on tait souvent ce qu’elle coûte – tant du point de vue économique que sur un plan plus symbolique. C’est dans les milieux paysans et ouvriers, où dès l’Ancien Régime la formation se fait largement en autodidacte, qu’Henry Poulaille repère les auteurs que rassemblent son anthologie-manifeste Nouvel âge littéraire[22] et les ouvrages qui la prolongent. Dans La Littérature par le Peuple, ou Nouvel âge littéraire 3, qui complète l’entreprise de cartographie entamée en 1930, les écrivains choisis sont « tous ou presque autodidactes » ; en quête de « sincérité, […] souci de vérité, […] qualité d’écriture et […] force d’évocation », Poulaille trouve « dans les écrits des autodidactes dont les maladresses peuvent révéler autant de visions objectives et susciter davantage d’émotion que les textes policés des auteurs en place[23] ». C’est aussi ce que recherchait, à la Belle Époque, Charles Péguy lorsqu’il éditait les Cahiers de la quinzaine.



La valorisation de l’autodidaxie, voire son idéalisation militante, accompagne le rejet des formes instituées de l’autorité. Georges Vidal écrit dans l’Encyclopédie anarchiste coordonnée par Sébastien Faure : « Dans la société actuelle, c’est un des plus beaux éloges que l’on puisse faire d’un homme de dire que c’est un autodidacte. […] On sait, en effet, la déplorable pauvreté des connaissances que l’École primaire met à la disposition des enfants pauvres. On y enseigne à l’écolier juste assez pour que, devenu homme, il fasse un ouvrier point complètement illettré mais ignorant toutefois des plus passionnantes activités de l’esprit. Celui qui ne veut pas se résigner à rester toute sa vie un outil passif aux mains des classes possédantes, doit donc continuer ― ou plutôt commencer ― à s’instruire au sortir de l’école. Mais il lui faut lutter contre les obstacles d’ordre matériel et contre les obstacles d’ordre moral. Il lui faut disputer les heures d’études aux heures du travail pour le pain de chaque jour, et il lui faut défendre sa personnalité naissante contre le dédain haineux des privilégiés de l’Instruction. Mais aussi, quelle différence avec les mécaniques étudiants, lorsque l’autodidacte a pu arracher quelques-unes des précieuses connaissances ! Désormais, l’autodidacte sera armé pour la lutte des idées et pourra prendre avec succès la défense de ses frères de misère[24]. » À partir de 1900, le nombre d’ouvrages mentionnant l’autodidaxie dans leur titre (le plus souvent à travers cette « incarnation » qu’est l’autodidacte) hausse, sous l’effet d’un imaginaire qui invite à se libérer des maîtres. En 1926, Han Ryner intitule L’Autodidacte[25] un roman où il interroge les relations entre l’homme et la technique. S’instruire soi-même encourage-t-il la réflexivité, ou accroît-il le besoin de légitimité ? De nombreux récits autobiographiques font de l’autodidacte leur héros, mobilisant rétrospectivement la rhétorique de la vocation[26] et les valeurs du travail, de la volonté, de la détermination, notamment à l’ère contemporaine, où l’exaltation de l’individu fait pendant à celle du Progrès. Prompt à l’autoportrait, l’autodidacte inspire la tendresse, et parfois un humour teinté d’ironie. Dans un de ses « Monologues pour rire » enregistré en 1952, François Billetdoux se met dans sa peau : « Ce n’est pas parce que je ne suis pas allé dans les écoles que je ne suis pas intelligent. Je dirai même que c’est parce que je suis intelligent, que ça ne m’a pas gêné d’aller dans les écoles[27]. » Témoignages, autobiographies, satires offrent des documents intéressants, mais pas toujours fiables ; ils ne suffisent pas même à préciser la chronologie de l’autodidaxie, dans une histoire longue, car il est difficile de mesure si l’ostentation de la référence à l’autodidaxie correspond à un point culminant de la pratique autodidactique, ou au contraire à un recul, comme le prétend le socialiste Eugène Fournière en 1910 (mais il y a possiblement, là encore, une posture) : « […] l’autodidacte devient un animal fort rare. J’aurai peut-être été le dernier d’une espèce que condamne à disparaître l’enseignement jeté à pleine volée sur toutes les couches. Montrer par quelles écoles buissonières [sic] j’ai vagabondé et coment [sic], sans tendre la main ni l’escopette, sans jamais même convoiter la place qu’un autre pût revendiquer aussi légitimement que moi, j’ai fini par entrer dans un rang assez fermé et y être accepté en pair, voilà qui peut ofrir [sic] quelque intérêt[28]. »



Parce qu’il a travaillé à s’extraire par le savoir de sa classe d’origine, l’autodidacte s’en éloigne ; mais il ne trouve pas complètement sa place au sein des élites culturelles. Richard Hoggart l’a montré dans La Culture du pauvre, dont la version française place la figure de l’autodidacte au cœur du chapitre conclusif, à la faveur de choix de traduction éloquents[29]. Ces choix nous engagent à étudier les désignations de l’autodidaxie dans une perspective inter-, voire transnationale, dans leurs liens avec les notions de « déclassement », de « transfuges de classe » et de « transclasses ». Récemment, la philosophe Chantal Jaquet, qui appelle à complexifier l’analyse des mobilités sociales[30], confiait à Jean-Marie-Durand : « je me demande […] ce que peut bien vouloir signifier cette formule “apprendre par soi-mêmeˮ […], car on apprend toujours avec et par l’autre. Que cette altérité prenne le visage du parent, du professeur, de l’ami, de l’étranger ou la figure du livre, du film, du voyage, de l’œuvre d’art, elle est toujours une matière à penser qui nourrit sans cesse l’esprit, pour peu qu’il puisse y prêter attention. […] Si elle exprime bien la nécessité pour chacun de réfléchir activement afin de s’approprier ou d’éliminer ce qu’il incorpore au cours de ses rencontres avec le monde, l’idée d’un apprentissage par soi-même induit des représentations fallacieuses et me paraît parfois creuse, surtout lorsqu’elle est mise au service d’un moi prétendu indépendant. Un autodidacte est toujours un “hétérodidacteˮ qui s’ignore, parce qu’il a appris à lire dans le grand livre du monde et ne s’est pas inventé tout seul[31]. » Invitation à prendre en compte les médiations – personnelles et matérielles – à l’œuvre dans l’autodidaxie, hors de la caricature et du mythe.



Caricatures : la personne qui accompagne l’apprentissage n’impose pas forcément sa domination ou son influence, et s’il est peu de « maîtres ignorants[32] », les pédagogues libertaires ne manquent pas[33]. La figure de l’initiateur/initiatrice mérite une attention singulière, en lien par exemple avec l’identification de moments déclencheurs[34]. Les mythes qui entourent l’autodidaxie émanent aussi bien des autodidactes eux-mêmes (ou prétendus tels) que de leurs détracteurs. Ils permettent aux premiers d’envelopper les contraintes liées à l’autodidaxie dans le drapeau du « rêve[35] » ouvrier. Se dire autodidacte, souvent, c’est aussi adopter une « posture[36] ». Et, pour ordinaire qu’elle soit, l’autodidaxie a aussi ses mythes : nombre de créateurs ont laissé penser qu’ils s’étaient faits eux-mêmes, qu’ils étaient fils de leurs œuvres. Pierre-Joseph Proudhon, pensionnaire de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Besançon monté à Paris pour y étudier l’économie politique sous la protection du philosophe Joseph Droz, passe ainsi généralement pour un simple bouvier ayant potassé sur des livres d’emprunt et s’étant « formé sur le tas » comme typographe – parcours célébré par ses thuriféraires, condamné par ses détracteurs qui imputent à l’autodidaxie les frustrations intellectuelles et l’éducation imparfaite à l’origine des révolutions. A contrario, une vision édifiante des parcours d’autodidactes a été encouragée par les témoignages d’Agricol Perdiguier ou de Martin Nadaud[37], devenus comme Proudhon députés de la République. L’autodidacte a-t-il tendance à reproduire une norme morale et esthétique, ou au contraire à la transgresser – et si oui, comment ? Rancière a prouvé dans La Parole ouvrière. 1830-1851[38] que la transgression réside moins souvent dans le rejet ou le détournement du discours littéraire bourgeois que dans son appropriation. Quel rapport l’autodidacte entretient-il au livre, et en particulier à ceux qui sont pour lui des « classiques » (la Bible, La Fontaine, Fénelon, Zola, Hugo, Vallès ; Marx, Gramsci…) ? Peut-on reconnaître un autodidacte à son style ? D’aucuns l’associent à un esprit « brouillon » (le mot fut utilisé par Lénine pour qualifier celui de Georges Sorel[39], qui a volontairement quitté son poste d’ingénieur en 1892 pour se consacrer à la philosophie et aux études sociales), une hybridité prise ou non en mauvaise part (l’« hypercorrection » du mineur Charles Debarge, par ailleurs communiste et résistant, explique Xavier Vigna, ne lisse pas ses Carnets[40]) ; d’autres y voient une des sources de sa créativité, voire de son génie, dans la proximité avec le « populaire ». Les deux Rousseau – le philosophe touche-à-tout[41] et le peintre douanier – ont souvent servi à le démontrer. Quels liens l’autodidaxie entretient-elle avec la polygraphie ? Beaucoup de ceux qu’on nomme les publicistes sont-ils des autodidactes ? Une supposée pratique de l’autodidaxie conditionne-t-elle le choix d’un genre[42], ou la qualité d’un artiste (celle de Zola, de Céline, de Van Gogh ou du facteur Cheval) ?



Les lignes qui précèdent s’appliquent-elles aux sciences sociales, plus particulièrement à la sociologie ? À la différence des arts où (c’est le cas en peinture), on peut encore être « naïf », ou peut devenir « auteur » sans être passé par des « ateliers d’écriture », dans les sciences constituées dont font partie les sciences sociales, il est difficile aujourd’hui d’être un autodidacte. La sociologie est le fait de diplômés qui ont usé, durant de longues années, le fond de leurs culottes sur les bancs de l’Université, et les figures de sociologues « amateur » – un Gabriel Tarde, par exemple –, aujourd’hui réévaluées, ont longtemps été repoussée du côté de la « littérature ». Retracer la trajectoire qui a mené certains sociologues du moment autodidactique originel à la reconnaissance institutionnelle serait intéressant.



En sociologie, la seule voie qui paraît encore empruntable pour l’autodidacte est celle de l’enquête : un autodidacte peut aller observer une réalité que le tenant du savoir académique, pris dans la conformité de la science installée, est incapable d’étudier. Car trop de distance sociale l’en sépare. On peut citer Pierre Hamp, employé dans la restauration, formé à la Fondation universitaire de Belleville par de jeunes étudiants au futur prestigieux (Bardoux, Siegfried, Baulig et consorts), qui devient inspecteur du travail, puis spécialiste reconnu de la condition ouvrière. Plus près de nous, la carrière de Daniel Mothé, ouvrier chez Renault, passé par le groupe « Socialisme ou Barbarie » et devenu chercheur au CNRS, appelle également l’attention, tout comme celle de Serge Mallet, sociologue du travail formé à la CFDT et militant du PSU. Et que dire des prêtres ouvriers devenus sociologues : Loew (dockers de Marseille), Quoist (sociologie urbaine de l’agglomération rouennaise), Combes (comité d’entreprise d’une entreprise de la région stéphanoise) ! Quel était leur bagage intellectuel lorsqu’ils ont commencé leurs enquêtes ? Comment et par quel savoir se sont-ils progressivement équipés ? Dans quelles circonstances, avec quelle aide, ont-ils finalement rejoint les institutions scientifiques qui ont validé leur travail, les intégrant en leur sein ?



En 1996, Willem Frühoff remarquait, au seuil d’un numéro spécial de la revue Histoire de l’éducation consacré à l’autodidaxie depuis le XVIe siècle, que le sujet était demeuré « sous-exploré, peu étudié, mal aimé des historiens, même après le tournant linguistique, l’essor de la microhistoire et le retour à l’événement des années 1980 et 1990 », « [l]es articles sur l’autodidaxie se compt[a]nt sur les doigts de la main, toute étude d’ensemble fai[san]t défaut[43] ». L’équipe des Études sociales n’a pas la prétention de pallier ce manque ; elle espère plus modestement regrouper un dossier pluridisciplinaire d’articles (synthèses ou études de cas) posant des « regards neufs sur les autodidactes[44] » des XIXe et XXe siècles. Les auteurs sont invités à y détailler leur corpus et leur méthodologie. Les articles pourront notamment aborder les sujets suivants :





Sources de l’autodidaxie (archives, enquêtes…)



Évolution des critères de définition de l’autodidaxie



Figures faussement oxymoriques d’« académicien autodidacte » et d’« intellectuel autodidacte »



Femmes autodidactes



Espaces d’apprentissage (domicile, bibliothèque, cafés, syndicats, musées, maisons du peuple, universités populaires…)



Supports d’apprentissage (oralité, dictionnaires, écrits didactiques, littérature « grise », périodiques, brochures, collections ou maisons d’éditions dédiées), contenus et pratiques



Le « style » autodidacte : vertus et critiques



Chronologie et temporalités de l’autodidaxie (pauses dans la journée de travail, « nuit » des prolétaires, alternance saisonnière, fréquence, autodidaxie en temps de crise)



Sociabilités et affects attachés aux pratiques autodidaxiques



Autodidaxie et sciences sociales





Les projets d’articles (une page maximum) sont à envoyer à Sarah Al-Matary (almatary76@hotmail.com) avant le 15 janvier 2022. Les propositions acceptées seront signalées aux auteurs au plus tard le 1er février 2022 ; les articles (50 000 signes maximum, notes et espaces comprises) sont attendus pour le 15 juin 2022. Tous les articles seront soumis au comité de lecture des Études sociales. Parution prévue : fin 2022





Bibliographie secondaire non exhaustive



**

