Toulouse

Colloque pluridisciplinaire, avec publication des actes sous forme de dossier thématique dans une revue papier et en ligne.



Organisateurs



Claire Mercier, doctorante en Histoire romaine, Université de Franche-Comté, ISTA.



Arnaud Saura-Ziegelmeyer, Maître de Conférences en Histoire ancienne, docteur en Sciences de l’Antiquité, Institut Catholique de Toulouse, CERES.







Lorsque l’Antiquité est présentée au grand public, quel que soit le type de support (films, documentaires, docufictions, publicités, clips, jeux vidéo, performances, etc.), différents procédés et signes sont mobilisés afin de l’identifier : on trouvera ainsi les toges pour les Romains, le maquillage et la coiffure pour les Égyptiens, des monuments architecturaux, des ruines ou des casques d’hoplites pour les Grecs, etc. Ces signes de « reconnaissance » sont très largement visuels, ils peuvent également s’inscrire dans le domaine sonore. Si le son – entendu dans une acception large (voix, bruits, musiques, etc.) – attire peu l’attention, dans les productions comme dans les analyses, il n’en est pas moins signifiant : comme l’image, il participe à la construction d’un univers reconnaissable par les publics au sein d’une réception polysensorielle de l’Antiquité.



L’objectif de ce colloque est de permettre aux chercheurs d’échanger sur la façon dont l’Antiquité est sonorisée dans les créations contemporaines, des années 1990 à aujourd’hui. Si les modèles sonores relatifs à l’Antiquité sont forgés par d’autres formes de création parfois plus anciennes (opéra et théâtre musical, cinéma, etc.), ces dernières semblent avoir évolué avec l’arrivée de nouveaux supports, de nouveaux médias mais aussi de nouvelles recherches. L’ambition est également épistémologique et pluridisciplinaire : nous nous demanderons par exemple si les utilisations contemporaines de l’Antiquité analysées par les historiens sont perçues de la même manière ou différemment par les spécialistes des sciences de l’information et de la communication, les spécialistes des études cinématographiques ou encore par les musicologues. Ainsi, les propositions peuvent relever d’une ou de plusieurs des disciplines suivantes dont la liste n’est pas limitative : histoire, histoire de l’art, archéologie, anthropologie, musicologie, ludologie, muséographie, études cinématographiques, sciences de l’information et de la communication, informatique, sciences de l’éducation. Tous les types de médias contemporains peuvent être envisagés tant qu’ils comportent une dimension sonore, traitée pour elle-même ou en articulation avec d’autres dimensions sensibles, notamment l’image.



Le colloque permettra de dégager de grandes tendances sur les représentations sonores de l’Antiquité à travers différentes questions possibles : ces sons trouvent-ils leur origine dans d’autres périodes, d’autres supports ? Quelle vision de l’Antiquité offrent ces musiques et/ou ces sons ? Quel degré d’historicité revêtent ces sons ? Observe-t-on des divergences entre l’image et le son ? Les codes et stéréotypes sonores identifiés sont-ils spécifiques à l’Antiquité ou les retrouve-t-on ailleurs ? Existe-t-il une musique ou des sons spécifiques selon les situations, les personnages ? Existe-t-il au contraire d’autres types de sons qui permettent de construire le paysage sonore d’une période, ici l’Antiquité ? Quels sont les liens entre la sonorisation de l’Antiquité et d’autres sollicitations sensorielles du spectateur/récepteur ? Les interrogations peuvent, bien entendu, se spécifier à un objet ou un contexte : comment sonoriser une exposition sur l’Antiquité pour la rendre plus marquante auprès du public tout en prenant en compte l’aspect lacunaire de la connaissance sur ce sujet ? Quelles peuvent être les configurations sonores proposées dans des applications didactiques à destination d’élèves comme les environnements immersifs qui intègrent cette dimension sonore ? Comment sonoriser un docufiction qui mélange subtilement scènes réelles de recherches archéologiques, séquences de fiction et images de synthèse ? Etc.



Les communications seront proposées en français ou en anglais, comporteront une brève présentation, un titre et un résumé d’un maximum de 1500 signes (espaces compris) et pourront être accompagnées, le cas échéant, par des images ou des liens son / vidéo. Chaque intervenant aura la possibilité de diffuser des extraits sonores et/ou vidéos : les temps de passage seront adaptés en conséquence (entre 20 et 30 minutes). Les propositions doivent parvenir par mail aux deux organisateurs avant le 21 mars 2022 minuit dernier délai (a.sauraziegelmeyer@gmail.com et claire.mercier@univ-fcomte.fr). Chaque proposition recevra une réponse individuelle dans le courant du mois de mai 2022. Une réunion préalable entre les participants retenus sera organisée le 20 janvier 2023 pour coordonner les communications et organiser les axes de l’événement.



N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions avant l’envoi des propositions !

*

Partenaires



Laboratoire CERES



Laboratoire PLH-ERASME



Laboratoire ISTA



Antiquipop

*

Comité scientifique



Fabien Bièvre-Perrin, MCF en Réception de l’Antiquité, Université de Lorraine, HisCAnt-MA.



François de Callataÿ, Directeur d’études, EPHE, ANHIMA, chef de département Bibliothèque royale de Belgique Bruxelles, professeur, Université Libre de Bruxelles



Lise Henric, MCF en Sciences de l’Information et de la Communication, Institut Catholique de Toulouse, CERES.



Benoît Mars, cinéaste-réalisateur et doctorant en Histoire culturelle, Université de Bourgogne (Dijon), LIR3S.



Claire Mercier, Doctorante en Histoire romaine, Université de Besançon, ISTA.



Arnaud Saura-Ziegelmeyer, MCF en Histoire ancienne, Institut Catholique de Toulouse, CERES.



Delphine Vincent, Maîtresse d’enseignement et de recherche, Université de Fribourg, Département de musicologie.

*

Bibliographie sélective



Revue Anabases et Carnet Antiquipop



Exemples de sources



Publicité



Décathlon, BTwin, statut Égypte : https://www.youtube.com/watch?v=zYrV_vSiXFI



Canalsat, Ramsès Paul : http://www.culturepub.fr/videos/canalsat-ramses-paul/



Krys, l’Archéologie : http://www.culturepub.fr/videos/krys-opticien-l-archeologie/



France TV, Le tombeau : http://www.culturepub.fr/videos/france-televisions-publicite-le-tombeau/



Valtero, Pavé César : http://www.culturepub.fr/videos/valtero-pave-cesar/



Voici, C’est quoi, ça ? https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/publicite/pub2918897066/voici-c-est-quoi-ca



Samsung, TV UHD incurvé : https://www.dailymotion.com/video/x1yxock



Féta Salakis : https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/publicite/pub1587046029/feta-salakis-grece



Ferrero Rocher, Existence : https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/publicite/pub3015644078/rocher-ferrero-existence



Films et séries



Générique série Rome : https://www.youtube.com/watch?v=8YDngmnixSc



Bande annonce Alexandre : https://www.youtube.com/watch?v=xX-fRBmEWic



Bande annonce 300 : https://www.youtube.com/watch?v=1R2HpgDVrFc



Documentaires



Les vestiges de Pompéi, 2013, Jeong Jae Eung : https://www.youtube.com/watch?v=UkV-IHQDEjU



Le dernier jour de Pompéi, 2003, Peter Nicholson, Royaume-Uni.



À la recherche du pharaon perdu, 2003, Pierre Stine, France : http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/14819_1



Péplum : muscles, glaives et fantasmes (aussi connu sous le nom Gladiateur, glaive et fanstasmes), 2019, Jérôme Korkikian, Arte/ITV Studios France, France/Allemagne : http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/56146_1



Dessins animés et comédies



Hercule (notamment, générique d’introduction et fin) : https://www.youtube.com/watch?v=RRq7lLawQB4



50 nuances de grecs, Arte : https://www.youtube.com/watch?v=QDQCZ6dIX2E, https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019877/50-nuances-de-grecs/



Musique



Dark Horse, Katy Perry : https://www.youtube.com/watch?v=0KSOMA3QBU0



Remember the time, Michael Jackson (pour l’introduction) : https://www.youtube.com/watch?v=LeiFF0gvqcc