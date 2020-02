Appel à contribution

Langues, marges, identités dans les littératures et cinéma francophones

Malgré le flot des discours sur la perception marginale ou périphérique qui renferme les littératures francophones dans une sorte de subalterneité sous divers aspects, malgré aussi la volonté de certaines études de remédier à une marginalité normative et un clivage identitaire exacerbé, des questionnements persistent. On pense notamment aux travaux de Michel Le Bris et Jean Rouaud dans leurs titres respectifs Pour une littérature-monde (2007) et Je est un autre. Pour une identité-monde (2010), de Patrick Chamoiseau Écrire en pays dominé (1997), de Midiohouan Écrire en pays colonisé : Plaidoyer pour une nouvelle approche des rapports entre la littérature négro-africaine d’expression française et le pouvoir colonial (2002) ; sans faire l’exhaustivité.

Tous ces ouvrages ont en commun de chercher à ‘’démarginaliser’’ les littératures francophones en restituant le rôle et la place de la langue de l’écriture ainsi que les modalités de l’identité plurielle maintenant liée à l’immigration, à l’exil, au voyage, aux déplacements multiples, à la déterritorialisation, etc. Chez ces auteurs et bien d’autres la question de langue soulève une conscience identitaire qui est aussi une conscience de la marginalité et de la marginalisation.

Tout porte à croire que les littératures francophones d’Afrique et de la Caraïbe continuent de chercher leur légitimité tant dans leurs positionnements institutionnel, idéologique et symbolique que dans leurs relations avec la langue française, langue de domination et de malaise. De telles conceptions peuvent pousser à réfléchir sur le pouvoir de langue dans les enjeux de l’institution littéraire (Jacques Dubois, 2005), les instances de légitimation et de reconnaissance, les lieux de production et de circulation, le rapport entre centre et périphérie.

Les contributions que nous sollicitons pourront s’inscrire dans diverses perspectives et pourront s’organiser autour de divers genres littéraires ainsi que des productions cinématographiques. Les réflexions pourront privilégier la problématique de la langue, la question de la marginalité et de la marginalisation, du savoir et du pouvoir de la langue, de la reconstruction identitaire aussi bien dans la littérature que dans le cinéma francophone.

Quelques pistes de réflexion :

Un ré (examen) de la notion de marginalité et de la marginalisation

Le couple centre-périphérie

Topographie du marginal et des espaces marginaux

La langue et instances de domination

Culture dominante, culture dominée

Discours contestataires

La langue du marginal

Le paradigme exclusion-inclusion

Rapport de pouvoir entre marginalisation et inclusion

Pouvoir de la langue vs pouvoir de l’écriture

Le français réinventé

*

Bibliographie indicative

Bessière, Jean (2001) : Quel statut pour la littérature ? Paris, PUF.

Bouchard, Gérard (2000) : Genèse des nations et cultures du Nouveau Monde. Essai d’histoire comparée, Montréal, Boréal.

Chamoiseau, Patrick (1997) : Écrire en pays dominé, Paris, Gallimard.

Dubois, Jacques (2005) : L’institution de la littérature, Bruxelles, Espace Nord.

Gauvin, Lise (2002) : Écrivain cherche lecteur : l’écrivain francophone et ses publics, Grane, Éditions Créaphis.

Glissant, Edouard (1990) : Poétique de la relation, Paris, Gallimard.

Kane, Momar Désiré (2004), Marginalité et errance dans la littérature et le cinéma africains francophones : les carrefours mobiles

Le Bris, Michel & Rouaud, Jean (2007) : Pour une littérature-monde, Paris, Gallimard.; (2010): Je est un autre. Pour une identité-monde, Paris, Gallimard.

Midiohouan, Guy (2002) : Écrire en pays colonisé : Plaidoyer pour une nouvelle approche des rapports entre la littérature négro-africaine d’expression française et le pouvoir colonial, Paris, L’Harmattan.

Paré, François (2001) : Les littératures de l’exiguïté, Ottawa, Le Nordir

Raffestin, Claude (1980) : Pour une géographie du pouvoir, Paris, Librairies Techniques.

*

Nous sollicitons des contributions d’articles originaux (entre 7500 et 10 000 mots) pour le 30 juin 2020 au plus tard. Tapez en Word avec interligne 1.5 et de caractère de 12 points. Veuillez joindre à votre contribution une courte notice bio-bibliographique et les envoyer à : Awah Mfossi Sidjeck (awah.sidjeck@lyon.edu) et Philippe Basabose (basabose@mun.ca)

*

Calendrier

30 juin 2020: Réception des textes

30 août 2020: Avis du comité scientifique

15 octobre 2020: Dépôt des versions finalisées

30 décembre 2020:Sortie de l’ouvrage

*

Organisateurs :

Awah Mfossi Sidjeck, Lyon College, USA

Philippe Basabose, Memorial University of Newfoundland, Canada

*

Comité scientifique :