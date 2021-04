La violence discursive : un dualisme perpétuel

Université Ahmed Ben Yehia El-Wancharissi Tissemsilt – Institut des Lettres et des Langues

16 juin 2021





PRÉSENTATION

Dans son étymologie (violentia/violentus), le mot violence désigne la force. Cette dernière peut être un moteur déclencheur d'une possibilité de dépassement de soi et de l'autre. Cependant, la violence est souvent prise dans son acception première qui est l'agressivité. Lorsque cette force est incontrôlée, elle provoque des dégâts au niveau de la constitution relationnelle de la société. La violence peut prendre forme dans la brutalité des mots. Or, dans les moments de silence, elle intervient pour libérer le sujet de sa part de responsabilité.

La violence se manifeste comme une réaction à des provocations extérieures. Donc, l’individu peut user de force pour se défendre contre une attaque. Par ailleurs, il peut être offensant gratuitement ou nourri uniquement de sadisme.

En milieu social, la violence se présente en deux types de comportements. Le premier s’illustre dans la nature sauvage de l'être humain : homo homini lupus . Le second se situe au niveau des techniques de l'argumentation que le sujet emploie pour persuader son adversaire. La présence de ces dualités dans la sphère discursive, nous pousse à poser la question suivante : comment pouvons-nous définir la violence dans les différentes catégories du discours ? Nous nous intéressons à la possibilité de distinguer entre un geste spontané et un acte réfléchi dont la formation a comme but d'atteindre un objectif déterminé. Il faut signaler que le corpus de cette discussion scientifique est pluriel : « la violence verbale, comme toutes formes d’interactions sociales et langagières, n’est pas à considérer seulement en langue mais aussi dans une dimension discursive et spatiale (Moïse, Duchêne et Richards, 2007). » (Auger, Moïse, Fracchiolla, Schultze-Romain, 2008) Nous prendrons en considération dans notre événement les échanges scientifiques des trois champs discursifs : didactique, médiatique et littéraire.

Pour l’univers scolaire, la violence est un intrus qui intervient principalement pour casser cet espace construit sur des bases strictes d'organisation et de discipline : « Des comportements antisociaux à l’école se référent à la totalité du spectre des interactions verbales ou non verbales entre des personnes actives à l’école ou autour de l’école » (Huybregts, Vettenburg, & D’Aes, 2003)

Dans le monde des médias, elle est une mobilisation de plusieurs procédés linguistiques (l'insulte, la menace, la provocation,..). Ces outils révèlent implicitement l'ancrage identitaire du sujet-parlant : « (mal-) « traite », manipule, inflige un traitement à l’autre par son énonciation ; c’est pourquoi elle est davantage dans la relation que crée son énonciation que dans l’énoncé auquel elle cherche à faire croire » (Larguèche, 2004)

Pour les textes littéraires, la violence est à la fois un cotexte brutal qui est formé par l'auteur lui-même et une donnée contextuelle qui dessine les contours des conditions de la production du discours : « La violence implique un langage de la violence, c'est-à-dire des signes (opérations ou pulsions) répétés, combinés en figures (actions ou complexes), en un mot un système. » (Barthes, 1968)

Les différentes interventions lors de cet événement scientifique auront donc pour but d’élargir et d’enrichir le débat autour des questions inhérentes à la violence discursive et ses dualités significatives.

AXES

Dans le but de structurer cette rencontre, nous proposons quatre axes de pensée :

1. La violence discursive et l’école.

2. La violence discursive et la littérature.

3. La violence discursive au cœur des médias.

4. La violence discursive et la pensée sacrificielle.



BIBLIOGRAPHIE

