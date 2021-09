Appel à contribuer

La revue en ligne La Vie culturelle en 19** lance un appel à contribution pour son cinquième numéro, consacré à l’année 1925.

La Vie culturelle en 19**

La Vie culturelle en 19** s’attache, année après année, aux liens qui unissent la grande et la petite histoire, la politique, les arts, la presse et le spectacle au long du XXe siècle.

1925 marque symboliquement l’apogée des « années folles », d’une liberté et d’une insouciance contrastant avec une prise de conscience géopolitique et même géopoétique. Le bloc soviétique effraie. La colonisation aborde son dernier âge ; l’Afrique fait notamment entendre sa voix (ainsi que la diaspora africaine en Amérique) dans les arts plastiques, dans la musique, mais également dans des congrès internationaux. L’Europe demeure un pôle d’attraction et Paris abrite à la fois une colonie d’intellectuels américains et des courants de pensée féministes et libertaires. Le Surréalisme bat son plein et fait polémique.

Les propositions d’articles (moins de 500 mots) sont à adresser avant l5 février 2022 aux responsables de la revue flg.utlo45@gmail.com ET zaiemfarah@yahoo.fr

avec une "carte de visite" (CV très abrégé) de deux ou trois lignes. Réponse sera faite sous huitaine pour une publication courant mars 2022.