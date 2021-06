Appel à contribution

La revue trimestrielle en ligne La Vie culturelle en 19** lance un appel à contribution pour son numéro d’automne consacré à l’année 1924.

Année de la 2ème république hellénique mais aussi de la Ligue universelle de défense de la race noire ; année de la révolte Paulista comme du « coup de Pékin », 1924 est une année sensible qui voit le figement du bloc soviétique, concentrant l’union naguère universelle des travailleurs. Tandis qu’Adolf Hitler est emprisonné, la pression des Alliés sur la Ruhr se détend.

Une époque culturelle s’achève en France avec les funérailles d’Anatole France. Le Surréalisme manifeste. Le Vitaphone synchronise le son et l’image. Un nouvel art, la bande dessinée, s’affirme avec le succès de Bibi Fricotin...

La revue est ouverte à tous ces évènements, à leur retentissement dans les arts, et aux liens qu’entretiennent, au coeur de ces années dites folles, politique et littérature, arts et société, histoire et création.

Les contributions attendues sont des articles de moins de 2000 mots, accompagnés éventuellement d'une ou deux illustrations libres de droits.

Les propositions, de moins de 500 mots et accompagnées d’une carte de visite, doivent parvenir avant le 15 septembre 2021 à

vieculturelle19@orange.fr

La parution en ligne est prévue dans le courant du mois d’octobre sur le site

La Vie culturelle en 19**

La liste des membres du comité scientifique est visible sur ce site.