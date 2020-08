À lire sur en-attendant-nadeau.fr :

La poétique des paysages chinois

par Claude Tudury (en ligne le 3 août 2020)

Parce que l’été peut aussi être le temps des voyages, des bifurcations, des errances, En attendant Nadeau propose d’interrompre l’actualité des livres, par un retour sur les relations du poète Claude Roy (1915-1997) avec la traduction de la poésie chinoise. Une invitation à relire son ouvrage de 1991, Le voleur de poèmes, et à goûter sans réserve la poésie classique, dans toutes ses langues.

Sur Claude Roy, Le voleur de poèmes. Mercure de France, 448 p., 26,80 € (paru en 1991)

La lecture et l’écriture sont des « permis de séjour », nous ne savons pas trop qui les délivre et pour combien de temps. Profitant de ses voyages réels (1952 et 1979) et imaginaires en Chine, Claude Roy a bien traduit par la seule intuition et quelques justes anxiétés de l’entendement ce qu’est peut-être ce pays : « la résistance du roseau à l’ouragan », entendons, de la Chine lettrée aux tyrans, le goût des bains de foule, l’exubérance des odeurs, celle des bruits des rues et des champs, enfin, la passion du possible affleurant sur tant de visages enracinés dans une immémoriale manducation de l’instant.

L’écrivain note d’autre part la difficulté qu’il y a à bien se situer face à la Chine. Entre l’exotique projection de soi dans la symbolique chinoise et le rêve d’une altérité absolue, la culture occidentale peine à engager avec elle un dialogue authentique. La vague de sinophobie actuelle, héritée du complotisme sanitaire, montre encore aujourd’hui combien la fascination et la répulsion se mêlent et se succèdent de façon obsessionnelle dans l’élaboration des représentations occidentales de la Chine. […]

