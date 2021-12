Université Eotvos Lorand, Budapest

La poétique de l'altérité dans le discours littéraire naturaliste : quelle place pour le langage de l'Autre ?



Budapest, le 3 juin 2022



Les cadres romanesques peuvent permettre de dégager des normes auxquelles les artistes se réfèrent implicitement, et révéler leur rapport au monde. Il s'agit d'analyser la façon dont l'éthique de l'écrivain vient rencontrer l'altérité, suite à l'impulsion du monde économique et politique à la fin du XIXe siècle. Dans ce cadre, les concepts autour de la notion d'Autre se redessinent, donnant naissance à une véritable poétique de l'altérité au sein du matériau littéraire. Les théoriciens des rapports entre éthique et littérature ont souligné l’importance de la polyphonie dans certaines œuvres, dans lesquelles l’auteur laisse la place à d’autres individualités : le personnage n’est pas seulement une prolongation du moi de l’écrivain mais une entité à part entière1. C'est particulièrement vrai dans la fiction naturaliste : les auteurs choisissent sciemment d'utiliser un langage différent, parfois argotique et technique, et de s'intéresser à toutes les couches sociales de la société. Le rapport à l’autre exprimé dans la littérature naturaliste est pluriel, s'attachant à décrire l'ensemble de milieux sociaux aussi bien que des individualités. De ce fait, les pensées antagonistes, les visions du monde minoritaires, les mentalités des différentes classes de la société, ainsi que le langage non standard entrent dans le discours littéraire et le renouvellent en profondeur. Il s'agit notamment d'apporter une forme d'universalisme à la littérature. Nous ne limitons pas la réflexion aux seuls auteurs naturalistes français, mais à ceux du monde. Il s'agit également d'une réflexion sur les voix de l'étranger dans la littérature, et la façon dont elles interagissent avec la voix de l'auteur.



Cette journée d'étude se propose de relever et d'analyser les occurrences et manifestations du langage de l'Autre dans la littérature naturaliste dans toute leur diversité. Comment le langage de l'Autre est-il intégré dans la littérature des naturalistes ? De quelles façons la polyphonie se trouve-t-elle harmonisée par la voix de l'écrivain ? Comment les œuvres naturalistes abordent-elles la poétique de l'altérité ? L'esthétique des rapports humains est-elle transformée par la perspective naturaliste ? En quoi les naturalismes proposent-ils une poétique inclusive dans le rapport à l'autre ? En quoi la poétique de l'altérité développée par les naturalistes échappe-t-elle à un simple rapport je/tu pour se diriger vers une image plurielle et mouvante de l'antagonisme entre même et autre ?



Centre Interuniversitaire d'Études Françaises (CIEF), Département d'Études Françaises et Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l'Université Eötvös Loránd (ELTE) de Budapest (Hongrie)



Dávid SZABÓ (Centre Interuniversitaire d’Études Françaises, Université Eötvös Loránd de Budapest)



Élise CANTIRAN (Centre Interuniversitaire d’Études Françaises, Université Eötvös Loránd de Budapest, Fondation franco-hongroise pour la jeunesse)



Máté KOVÁCS (Département d’Études Françaises, Université Eötvös Loránd de Budapest)



Anne GENSANE (Rennes II)



Petra TAKÁCS (Centre Interuniversitaire d’Études Françaises, Université Eötvös Loránd de Budapest)





