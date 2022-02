Née dans une famille de bourgeois intellectuels de Genève, vite orpheline de père, révoltée contre sa mère et l’éducation rigide qu’elle lui fait subir, artiste peintre, mère très jeune de quatre enfants de quatre pères différents, mise sur le trottoir par un amant, Grisélidis Réal voua sa vie à la défense des droits des travailleuses du sexe, sans jamais renoncer à son activité de peintre, écrivaine et poétesse. Nancy Huston dit son admiration pour cette figure rebelle dans une lettre ouverte publiée sous le beau titre de Reine du réel (Nils éd.). Nancy Huston préface également Chair vive, le recueil des poésies complètes de Grisélidis Réal que publient les éditions Seghers, dont on ne connaissait jusque-là que quelques rares poèmes seulement, apparus au fil de certains ouvrages et dans un recueil partiel publié en suisse. La création poétique fut peut-être son œuvre fondamentale: du symbolisme des débuts, au "récit" poétique poignant de la prostitution ou de la lutte contre le cancer, les poèmes de Grisélidis Réal racontent une vie, avec un art et une profondeur unique quand elle parle d’amour, de sexe, de maladie, de maternité… Fabula vous invite à lire un extrait du recueil…

—

Rappelons que le Centre Grisélidis Réal a rendu accessibles les archives de l'auteure et de la militante déposées au sein de la bibliothèque de l'association Aspasie : un fonds inventorié de plus de 100'000 documents (articles de presse, correspondance, travaux de recherche, comptes rendus de colloques ou de congrès, affiches, manifestes) relatifs à la prostitution.