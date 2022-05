Grisélidis Réal est aujourd’hui une figure iconique. On s’en souvient comme de la « catin révolutionnaire » qui sut mettre sa voix au service d’une cause quasi unique : la défense de ses consœurs et le combat pour la reconnaissance de leurs droits. Mais si cette voix a pu être à la fois si personnelle et si efficace sur le plan de la lutte collective, c’est parce que Réal avait le goût du verbe, de la parole portée à son degré maximal de tension, de provocation, d’incandescence.

Ce cinquantième numéro de Quarto souhaite rendre hommage à cette créativité verbale de Grisélidis Réal, d’abord en mettant en avant les documents issus de son fonds aux Archives littéraires suisses. On s’y intéresse notamment à son œuvre la plus connue, Le Noir est une couleur : à son aventure éditoriale ainsi qu’à ses dimensions éthiques et esthétiques. Il s’agira aussi d’évoquer l’art épistolaire réalien, l’impact philosophique de son fameux Carnet noir, sa place dans les écritures de la prostitution, son exemplarité enfin pour la recherche en sociologie. La parole a aussi été donnée à un éditeur, à un écrivain et à une comédienne qui, chacun à sa manière, ont subi le choc de cette lecture. En guise de conclusion, on trouvera un entretien avec Igor Schimek, fils aîné de l’écrivaine.

Ont participé à ce numéro : Arno Bertina, Isabelle Boisclair, Denis Bussard, Stéphanie Cudré-Mauroux, Christine Delory-Momberger, Laurent de Sutter, Fabien Dubosson, Sophie Jaussi, Yagos Koliopanos, Yves Pagès, Igor Schimek, Coraly Zahonero.