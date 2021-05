Sorbonne Université (Paris)

Appel à communications

Le colloque La Guerre de l’Indépendance grecque et la France (1821-2021) est organisé par Editta-UR 1491 et l’Institut Néo-hellénique (Sorbonne Université) ; il se tiendra à Paris les 22 et 23 octobre 2021.

La Guerre de l’Indépendance grecque et la France (1821-2021)

La Guerre de l’Indépendance grecque (1821-1829) est la lutte contre l’Empire ottoman à la suite de laquelle les Grecs, soutenus par les grandes puissances (France, Grande Bretagne, Russie), réussirent à se libérer et à former un Etat.

La commémoration du bicentenaire de la Guerre de l’Indépendance grecque (1821-2021) nous donne pour la première fois l’occasion d’étudier l’insurrection grecque, en l’examinant dans toute sa complexité, loin des schémas manichéens et des idées fixes.

La Guerre de l’Indépendance grecque naît et évolue dans la continuité du mouvement des Lumières et de la Révolution française. Elle fut l'un des évènements les plus importants du XIXe siècle, suscitant des mouvements politiques et idéologiques ainsi que des débats politiques eurocentriques dont la Grèce régénérée fut l'objet. La Guerre de l’Indépendance ne peut donc s’expliquer qu’à travers l’Europe.

Du point de vue de l’histoire de France, la Guerre de l’Indépendance grecque représente également un moment particulier. Elle confirme le retour de la France sur la scène politique et militaire ; il s’y ajoute une dimension essentielle, le soutien à l’insurrection.

La France a en effet été l’un des soutiens les plus forts et les plus déterminants à la naissance du nouvel Etat grec, de la création des comités philhellènes à l’engagement sur le terrain du colonel Fabvier, de l’amiral de Rigny, du général Maison, ou aux prises de position de Chateaubriand, de Victor Hugo, de Berlioz ou de Delacroix.

La Guerre de l’Indépendance confirme par ailleurs l’entrée en scène de la presse qui a institué l’opinion publique en acteur de la politique internationale, en l’occurrence du philhellénisme. En fait, deux philhellénismes se conjuguent : le philhellénisme chrétien et le philhellénisme politique – romantique d’abord, radical plus tard – qui fait écho aux idéaux issus de la Révolution française.

Comment se remémorer un évènement ou une époque aussi cruciale sans tomber dans le recueillement liturgique ?

Le propos du colloque n’est pas de « monumentaliser » la Guerre de l’Indépendance mais de lui rendre son actualité critique ; nous nous proposons plutôt de revoir 1821 dans un contexte européen en mettant en exergue les relations ou interactions entre la Grèce et la France, au-delà d’une lecture restreinte telle que Georges Séféris l’évoque : Ces pierres qui s'enfoncent dans le temps / Jusqu’où vont-elles nous entraîner ?

(Mythologie, K΄, Andromède)

Ce colloque interdisciplinaire se propose entre autres d’examiner :

La réception par la France d’une culture qui est perçue comme l’opposé d’une « barbarie ».

La façon dont la France perçoit « la Grèce éternelle » et la Grèce actuelle.

L’influence de la Guerre de l’Indépendance sur les études classiques et le rôle de celles-ci dans l’émergence du philhellénisme

La Guerre de l’Indépendance dans la littérature et les arts

Institutions et Constitutions

Du philhellénisme aux échanges actuels

Nous vous prions d’adresser vos propositions d’une longueur maximale de 350 mots aux adresses suivantes :

pierre.pontier@sorbonne-universite.fr

alkistis.sofou@sorbonne-universite.fr

Date limite pour le dépôt des propositions : 30 juin 2021.