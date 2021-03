"La bonne compagnie". Une collection pour le langage poétique

Agnès Rouzier invitait à « mener sans restriction, sans prudence » une critique « invitant, par son propre mode même, chaque lecteur attentif à tenter son propre questionnement. » Nous nous souvenons par ailleurs qu’avant elle, Baudelaire, dans son Salon de 1846, en appelait à l’art critique : « Je crois sincèrement que la meilleure critique est celle qui est amusante et poétique ; non pas celle-ci, froide et algébrique, qui, sous prétexte de tout expliquer, n’a ni haine ni amour, et se dépouille volontairement de toute espèce de tempérament ; mais, — un beau tableau étant la nature réfléchie par un artiste, — celle qui sera ce tableau réfléchi par un esprit intelligent et sensible. »

C’est dans cet esprit qu’est née La bonne compagnie, une collection aspirant à trouver une voie critique singulière faisant la part belle aux joies sensibles auxquelles nous ouvre la langue de l’autre.

Les éditions de la Crypte, spécialisées en poésie contemporaine, souhaitent à ce titre rassembler de courts essais dans lesquels l’auteur pourra s’assumer pleinement lecteur, prenant appui sur un auteur, un livre, un thème de son choix, et se livrer ainsi à cet exercice à la croisée entre le discours universitaire et le discours poétique.

La bonne compagnie offre donc l’occasion de mettre en avant la singularité d’un cheminement de pensée par un engagement propre et proche de l’intime d’un auteur, un dialogue sensible, un exercice désireux de rester de poésie à poésie. Les registres sont divers : il s’agit, précisément, de laisser ouvert le champ des possibles et de laisser advenir des manières aventureuses, de laisser s’exprimer des langages nés de l’imprégnation du langage des autres. Quelque chose que l’on appelle, parfois, et plus simplement : une rencontre.

Les propositions de textes sont à envoyer à matthieu.freyheit@gmail.com