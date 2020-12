Appel à contributions

Revue : Langues, Cultures, Communication (L2C), N° 1, 2021,

https://revues.imist.ma/index.php?journal=L2C

Coordonné par: Rachida Rahhou

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,

Laboratoire « Langues, Cultures, Communication »,

Université Mohammed Premier-Oujda (Maroc)

Au-delà de la signification linguistique

Du sens conceptuel à la pensée symbolique

Ce numéro de la revue L2C tentera d’interroger le langage en tant que fondation de structures complexes, de pratiques humaines qui mettent en exergue les différents modèles d’actions de la langue. Il tâchera de décrypter la puissance de ce langage tant pour approfondir la communication et interpréter ce contrat tacite mis en jeu par la situation pour fonder des dimensions croisées que pour rendre compte de sa réalité transcendante qui lui fournit son existence et son identité. Chaque mot incarne un son et une image pour accéder au statut de sens communicable, et mettre en jeu ses revers qui fournissent un large éventail d’expressions, de métaphores, de métonymies, d’allusions et de symboles véhiculant différentes formes de la pensée et recouvrant des expériences fort diverses de manifestations sociales.

De ce fait, les vocables de la langue s’investissent de valeurs extralinguistiques pour révéler des réalités phénoménales, des images multivalentes, et atteindre des horizons de compréhension largement ouverts. A travers le ‘dire descriptif’, les mots nous délivrent toute une charge représentative de sens, un contenu imagé mis en scène à l’intérieur du sens. D’ailleurs, ce contenu symbolique ne constitue-t-il pas un défi à la langue quand il perçoit un changement, un dépassement du connu vers l’inconnu, quand il brouille la traduction des faits par son insondable profondeur ou, encore, quand « il renvoie au-delà de lui-même vers un sens encore dans l’au-delà, insaisissable, obscurément pressenti, que nul mot de la langue que nous parlons ne pourrait exprimer de façon satisfaisante » ? (Jung, 1960 : 92)

Les mots entretiennent une relation dialectique avec l’environnement social et culturel - d’ailleurs n’est-ce pas dans ces mots de langage que nous vivons- pour s’immiscer dans les détours ténébreux des mythes, des rites, des connotations… ; ils invitent à réfléchir sur leurs valeurs symboliques et à déchiffrer leur puissance énigmatique enfouie dans la ‘chape’ dans laquelle ils se présentent. De là, les unités lexicales ne décrivent pas seulement l’objet auquel elles réfèrent, mais elles deviennent un ‘modus’ pour révéler des rapports -susceptibles d’interprétations symboliques diverses- de croyances, d’émotions, d’images et pour rendre compte de la logique de leur vérité définitionnelle et de l’étoffement de leur signification.

Les concepts de la langue tissent tout un réseau de rapports pour mettre en corrélation les images symbolisantes et les réalités symbolisées, sous forme d’une polarité associant le céleste, le terrestre, le spatial, le temporel, l’immanent, le transcendant, etc. Ils sombrent dans la grande sensibilité des formes et génèrent des principes actifs qui les font « sortir de l’ordre manifesté découvert par les signes pour entrer dans un univers invisible accessible par le truchement du symbolique » (Chadelat, 2008 : 11). Chaque langue a, pour ainsi dire, sa propre façon de briser ses chaines pour construire ses images symboliques caractéristiques d’une tradition, d’un rituel et les ancrer dans son histoire. Sinon d’où tiennent les mêmes vocables leurs différences représentatives ? Ces images forment des archétypes, des schèmes gardés en mémoire des populations et constituent des in-variants qui témoignent de formes diverses du rapport entre l’homme et la réalité représentative du langage. N’est-ce pas justement, comme le déclarent J. Chevalier et A. Gheerbrant, que « c’est trop peu de dire que nous vivons dans un monde de symboles, un monde de symboles vit en nous » (1969 : 5). De là, il s’ensuit que la pensée linguistique devient liée à sa société puisque l’homme « ne vit plus dans un univers purement matériel, mais dans un univers symbolique. Le langage, le mythe, l’art, la religion sont des éléments de cet univers » (Cassirer, 1988 : 43)

Plus passionnant nous parait, donc, cet essai de revenir sur l’herméneutique du symbole, sur les significations préréflexives du langage et sur leur histoire pour marquer leur force dans la régulation des sociétés humaines, de même que la façon dont les langues conçoivent leurs modes de représentation pour interroger l’expérience vécue. D’où cet appel pour partager des richesses culturelles, selon des champs d’application aux domaines de la culture humaine à travers l'extraordinaire continuité des structures symboliques.

Axes généraux:

- Langage humain et métalangage symbolique.

- Représentations sociales et ancrage culturel.

- Par delà le symbolique : interprétation référentielle.

- Significations linguistiques et valeurs sociales.

- Le vocabulaire en langue : reflet de conceptions culturelles.

- Analyse symbolique des textes.

-…

*

Calendrier :

- 15/01/2020 : soumission de résumés (problématiques proposées par les auteur-e-s).

- 30/01/2021 : réponse du comité de rédaction.

- 15/05/2021 : remise des articles par les auteur-e-s et soumission à expertise interne et externe au Comité de rédaction.

- 30/06/ 2021 : remise des articles acceptés (revus et mis en forme par les auteur-e-s).

- Publication prévue : Juillet, 2021 (version papier et version électronique/IMIST).

*

Contacts :

rachida.rahhou@gmail.com

othmansliman@gmail.com

*

Références bibliographiques:

Bachelard, G. ; La poétique de l’espace, P.U.F., Paris, 1961.

Bakhtin, M. ; Le marxisme et la philosophie du langage, essaie d’application de la méthode sociologique en linguistique, éd. de Minuit, 1977.

Benvenite, E. ; Problèmes de linguistique générale, I, Gallimard, 1966.

Benveniste, E. ; Problèmes de linguistique générale, II, Gallimard, 1974.

Bourdieu, P. ; Ce que parler veut dire, l’économie des changes linguistiques, Fayard, 1982.

Cassirer, E. ; Le Langage. La Philosophie des formes symboliques I, Traduit de l’allemand par Ole Hansen-Love et Jean Lacoste, éd. de Minuit, Paris, 1972.

Cassirer, E. ; Essai sur l’homme, Traduit de l’anglais par Norbert Massa, éd. de Minuit, Paris, 1988.

Chadelat, J.- M. ; « La lune et le soleil : du genre linguistique à la symbolique du genre», 2008. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00684243

Chebel, M. ; Dictionnaire des symboles musulmans, Albin Michel S.A., 1995.

Chebel, M. ; Le corps en Islam, PUF, 1984.

Chevalier, J., Gheerbrant, A. ; Dictionnaire des symboles, Robert Laffont et Jupiter, Paris, 1969.

Descola, P. ; Par- delà nature et culture, Gallimard, 2005.

Ducrot, O., Schaeffer J.-M. ; Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil, 1972, 1995.

Durand, G. ; L’imagination symbolique, P.U.F., Paris, 1989.

Durand, G. ; les structures anthropologiques de l’imaginaire, Dunod, Paris, 1992.

Durand, G. ; Champs de l’imaginaire, éd. UGA, 1996.

Eliade, M. ; Images et symboles, essais sur le symbolisme magico-religieux, Gallimard, 1952.

Eliade, M. ; Aspects du mythe, Gallimard, 1963.

Gildas, S. ; « Les incongruités de la pensée symbolique », in Les structures de l’esprit. P.U.F., 2013, pp. 201-234.

Godelier, M. ; La mort et ses au-delà, CNRS, Paris, 2014.

Hervouët, V. ; L’enjeu symbolique. Islam, christianisme, modernité, L’Harmattan, 2004.

Jung, C. -G. ; Métamorphose de l’âme et ses symboles, Hachette, Paris, 1950.

Jung, C. -G. ; Problèmes de l’âme moderne, Buchet Chastel, Paris, 1960.

Jung, C. -G. ; L’homme et ses symboles, Laffont, Paris, 1964.

Khatibi, A ; La blessure du nom propre, Denoël, 1974.

Kristeva, J. ; Le langage, cet inconnu. Une initiation à la linguistique, Seuil, 1981.

Kristeva, J. ; La révolution du langage poétique, Seuil, Paris, 1974.

Leroi-Gourhan, A. ; Les racines du monde, Belfond, Paris, 1982.

Levi-Strauss, C. ; Le cru et le cuit, Paris, 1964.

Pastoureau, M. ; Une histoire symbolique du Moyen Age occidental, seuil, 2004.

Perrin, L. ; « La notion de polyphonie en linguistique et dans le champ des sciences du langage », in Questions de communication, P. U. de Lorraine, 2004, pp. 265-282.

Regnaut, C. ; La révolution de la pensée : les trois dimensions du symbole, Toiles et Poèmes, 2016.