L’université pour quoi faire ?

par Stéphane Beaud & Mathias Millet

Souvent critiquée, l’université joue pourtant un rôle d’insertion essentiel et mérite d’être remise au centre du système d’enseignement supérieur. Ce nouveau livre de la collection Puf/Vie des idées y contribue.

Stéphane Beaud, Matthias Millet, dir., L’université pour quoi faire ?, Puf/Vie des idées 2021. 120 p., 9 €.

Ont participé à cet ouvrage : Christophe Charle, David Flacher, Hugo Harari-Kermade, Fanny Bugeja-Bloch, Leïla Frouillou, Marie-Paule Couto, Jean-Luc Deshayes, Romuald Bodin, Sophie Orange.

L’Université́ est un thème peu présent dans le débat d’idées en France. Les médias peuvent consacrer des pages entières ou des longs reportages TV à la réforme de l’ENA ou aux conventions ZEP de Sciences-Po Paris. Mais dès qu’on parle « université » en France aujourd’hui, les mêmes mots dépréciatifs reviennent : « échec » en premier cycle, « fac parking », « usine à chômeurs », etc. Pourtant, les universités, aujourd’hui presque millénaires, jouent un rôle décisif en cette période de généralisation du baccalauréat et des scolarités supérieures. Elles promeuvent nombre d’enfants des classes populaires, présentent d’excellents taux d’insertion et surtout occupent une place irremplaçable dans le paysage français de la recherche et dans la formation au savoir critique. Elles mériteraient d’être remise au centre du système d’enseignement supérieur.

Ce livre sur et pour l’université, habituellement si décriée ou déniée, cherche à souligner combien les procès qui lui sont faits manquent l’essentiel.

Sommaire

Introduction. L’université pour quoi faire ?, par Stéphane BEAUD et Mathias MILLET

Chapitre 1. Crises universitaires et réforme en France. L’éternel retour, p

ar Christophe CHARLE

Chapitre 2. Frais d’inscription et sous-financement des universités,

par David FLACHER et Hugo HARARI-KERMADE

Chapitre 3. Les effets de Parcoursup sur les trajectoires universitaires des lycéennes de classes populaires,

par Fanny BUGEJA-BLOCH, Marie-Paule COUTO, Leïla FROUILLOU

Chapitre 4. L’université, un lieu de production collective,

par Jean-Luc DESHAYES

Chapitre 5. Que nous apprennent les réussites « paradoxales » à l’Université ?,

par Romuald BODIN et Sophie ORANGE

Bibliographie commentée.