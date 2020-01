Djerba, Tunisie

Depuis les temps immémoriaux, l'olivier n’en finit pas d’accaparer l’attention de l’homme dans tout le bassin méditerranéen, d’en rythmer la vie et d’en modeler les mœurs, les traditions culinaires et les croyances. Il représente pour lui le signe patent de l’opulence et de la richesse, et pour les pays la promesse d’une aisance économique tant souhaitée. Pour toute l’humanité, le rameau d’olivier qui couronnait jadis la tête des vainqueurs, est porteur d’une charge symbolique quasi sacrée ; n’est-il pas perçu comme un signe de concorde et de paix! Pour tout cela, ce bel arbre béni est dans cet espace méditerranéen l’objet d’une fervente adulation.

C'est sur les rives de la Méditerranée que croit cette vénérable plante car, pense-t-on, cet arbre si généreux et pourtant peu exigeant, éprouve de l'affection pour les terres qui regardent la mer, et aime être imprégné d’humidité marine ; c'est là que les oliveraies, dont les lignes d'arbres sont tracées comme au cordeau, arborent la verdure pérenne de leurs arbres au branchage brun clair et au feuillage vert argenté.

Dans le bassin méditerranéen, notamment en Tunisie, les terres portent encore les traces indélébiles des huileries de l'antiquité, attestant d'une expansion sans limites de l'oléiculture à travers les âges, soutenue qu'elle est par des savoirs et savoir-faire initiés depuis cette époque par d'illustres agronomes tels que Magon le Carthaginois et Columelle le Gaditan, et transmis de génération en génération. Pour tout cela, l'olivier représente un patrimoine culturel à la fois matériel et immatériel qui mérite d'être valorisé, étant littéralement tatoué dans la mémoire collective méditerranéenne.

Fidèle à ses traditions et suite au succès de la première édition de son colloque international pluridisciplinaire, tenu à Djerba du 30 novembre au 2 décembre 2018, autour du thème « L’olivier dans la pensée et la culture », l’Association Tazammourt poursuit sa mission d'honorer ce bel arbre qui plonge profondément ses racines dans notre sol et notre mémoire, en organisant la deuxième session de ce colloque, qui porte le titre de :

« L’olivier patrimoine culturel »

Elle sera consacrée à l'étude des spécificités et caractéristiques de l’olivier, à travers plusieurs axes.

1 - L’olivier un patrimoine culturel partagé de la Méditerranée et de l’humanité.

- Contribution de l’olivier à façonner une civilisation méditerranéenne commune.

- L'olivier symbole de paix et de dialogue en Méditerranée.

2 - L’olivier à travers l’histoire.

- L’olivier à la période antique.

- L’olivier à la période médiévale.

- L’olivier à la période moderne et contemporaine.

3 - L’olivier un patrimoine culturel immatériel.

- L’olivier dans le patrimoine scénique.

- L’olivier dans le patrimoine oral.

- Savoirs et savoir-faire liés à l'oléiculture, et artisanat dérivé.

- Représentations et pratiques sociales autour de l'olivier.

4 - Visibilité esthétique de l'olivier.

- L’olivier dans les musées.

- L’olivier dans les galeries d’art.

- L’olivier comme expression artistique noble.

Dans ce cadre, les collègues et chercheurs qui s’intéressent à cet arbre – icône, sont appelés à participer au colloque qui se tiendra à Djerba du 20 au 22 décembre 2020. En plus des interventions, le programme comprendra des visites des monuments historiques, des musées, des huileries traditionnelles et des oliviers centenaires. Les actes du colloque seront publiés l’année prochaine. Suivant les traditions universitaires, l’Association n’impose pas de frais de participation, hormis le transport; elle prendra en charge le logement et la restauration des participants.

Pour participer, veuillez remplir le formulaire ci-joint et envoyer un résumé de la communication, ne dépassant pas une page, joint à un bref cv, à l'adresse e-mail mentionnée en entête du présent document avant le 30 avril 2020. L'association invite également les participants sélectionnés à envoyer leurs textes intégraux un mois avant le déroulement du colloque.

Comité scientifique

Naceur BAKLOUTI, Institut National du Patrimoine.

Kheréddine ANNABI, Institut National du Patrimoine.

Mohamed SAID, Université de Sousse.

Mongi BOURGOU, Université de Tunis.

Mohamed MAHJOUB, Université de Manar.

Comité d’organisation

Mourad THABTI, secrétaire général de l’Association Tazammourt.

Nejib SELLAOUTI, conservateur conseillé à l’Institut National du Patrimoine.

Kamel BEN TAAZAEYET, directeur de la maison de la culture de Houmt Souk.

Bassem OUIRIEMMI, directeur de la maison de la culture d’Ajim.

Sonia FERJANI, professeur d’enseignement secondaire et poétesse.

Sirine GHABRI, étudiante en master à l’Institut Supérieur de l’Animation pour la Jeunesse et la Culture de Bir El Bey.

