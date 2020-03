L’obscène maintenant : nouveaux usages, nouveaux enjeux, nouvelles formes

Appel à contribution pour un volume collectif

Date limite 1er juin 2020

Autrefois confinée à l’intimité de l’appartement privé du psychanalyste Jacques Lacan, où cachée sous une toile du surréaliste André Masson elle était réservée à quelques rares regards, L’Origine du monde de Gustave Courbet s’expose désormais à la vue du plus grand nombre au Musée d’Orsay. En même temps, la même image, pourtant reproductible à l’infini dans la sphère numérique, s’attire les foudres des censeurs de Facebook qui – prétextant une infraction aux règles du site en matière de pornographie - ferment le compte d’un utilisateur français l’ayant postée à des fins pédagogiques. Loin d’être anecdotique, l’épisode invite à revisiter, sur un plan aussi bien critique qu’historique, l’obscène à l’ère contemporaine. Notoirement floue dans ses définitions, qu’elles soient esthétiques, juridiques ou politiques, l’obscénité se donne à penser comme geste plutôt que comme concept. Performance qui met en crise, de façon tantôt ludique tantôt résolument plus problématique, les conditions et de production et de réception des mots, des images et peut-être même des idées qui, en les transgressant, interrogent les dispositifs matériels et symboliques qu’ils investissent. La première modernité, déjà, s’est inquiétée de ce qu’un nouveau support – le livre imprimé – rend possible en reconfigurant non seulement ce qui se dit, se montre et se pense, mais surtout comment les mots et les images font sens. Qu’en est-il alors aujourd’hui des gestes obscènes à un moment où les nouveaux (im)possibles de la révolution numérique s’expérimentent, se négocient encore ? Du livre à l’hypertexte, de la scène théâtrale aux manifestations politiques, des discours philosophiques aux pratiques juridiques, des médias grand public à la blogosphère, quels sont les effets, esthétiques et politiques, l’efficacité même de mots, d’images et d’idées qui posent la question de leur obscénité ?

Cet appel à contribution pour un volume collectif en ligne s’inscrit dans le cadre du projet de recherche franco-américain « Politiques de l’obscène : l’obscénité et ses médias, de Gutenberg au numérique » soutenu par le Thomas Jefferson Fund de la FACE Foundation et l’Institut Universitaire de France. Il fait suite au colloque international qui s’est tenu à l’Université de Bordeaux les 4 et 5 novembre 2019 sur ces questions.

Pour davantage de développements : https://poliobs.hypotheses.org

Nous invitons les contributeurs – en français ou en anglais – à s’interroger sur les enjeux que pose aujourd’hui l’obscène à la lumière de la « médiasphère » contemporaine – par quoi nous entendons, au sens large, les dispositifs matériels et symboliques qui régissent et la production et la réception des mots, des images et des idées. Le volume se veut interdisciplinaire (spécialistes de la littérature, des études visuelles, cinématographiques et médiatiques, de la philosophie, de la sociologie, du droit et du journalisme).

L’article est à envoyer avant le 1er juin 2020 aux coordinateurs du volume collectif :

Nelly Labère (Université de Bordeaux) : nelly.labere@u-bordeaux-montaigne.fr

Peter Frei (Université de Californie, Irvine) : pafrei@yahoo.com