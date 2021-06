L'inattendu et le prévisible

Projet d’ouvrage collectif

L'inattendu et le prévisible

Coordination :

Sara Mejdoubi et Yves Geffroy (Université Internationale de Rabat)

Inutile d’insister sur la place qu’occupe l’inattendu dans notre vie au quotidien. Nous sommes, toutes et tous, sans considération d’âge ou d’appartenance, soumis au dictat de ce qui nous échappe, de ce que nous ne maîtrisons pas. Pour certains, une malédiction, pour d’autres une dérobade qui tombe à point nommé, dans tous les cas un événement fortuit qui change le cours de notre destinée, et provoque une prise de conscience.

Les événements historiques majeurs, bien que redoutés, ont un enchaînement imprévu. Les crises politiques ou sociales sont rarement anticipées. Les crises écologiques, annoncées et observées au plus près, sont l’objet de négociations laborieuses et ne reçoivent qu’un traitement timide, toujours différé. Les bouleversements climatiques, les crises sanitaires, sont autant de phénomènes qui nous bousculent. Que nous en soyons bouleversés est une chose, que nous restions désarmés en est une autre : il dépend de nous de nous préparer, d’anticiper, de prévenir.

Vous êtes dans le domaine de l’écriture, des sciences humaines et sociales, des sciences de la gestion, des sciences exactes, de l’enseignement, des arts, nous sollicitons votre contribution pour réfléchir à l’inattendu et au prévisible par des voies pluridisciplinaires.

L’intitulé du présent document est indicatif. Le titre définitif de l’ouvrage sera décidé après réception et à la lecture des diverses contributions.

Des pistes de réflexions possibles :

• À petites causes, grands effets (« Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face du monde aurait changé », Pascal)

• À prévision certaine, catastrophe probable

• Est-ce le prévisible ou l’imprévisible qui est le problème ?

• Le principe de précaution : bons et mauvais usages

• Le pire est-il sûr ?

• Prévisions réalisées / prévisions non réalisées

• Veut-on continuer d’ignorer ce que l’on sait devoir arriver ?

• Parier sur le futur

• Explosion démographique ou équilibre démographique ?

• Le retard de l’action sur la prévision

• Comment les entreprises gèrent-elles l’imprévu ?

• Les crises rendent-elles les entreprises plus responsables ?

• Responsabilité des générations présentes envers les générations futures

• Les attitudes dilatoires : prédiction magique, conjuration, déni

• L'enchaînement des coïncidences au cours de la vie, au cœur de la narration

• La cohérence de l’intrigue, critère de la fiction, mais aussi du travail de l’historien

• Si tout était prévisible, la vie serait-elle supportable ?

*

Les normes de rédaction de l’article seront indiquées dans la notification d’acceptation et nous vous invitons à soumettre au préalable votre proposition d’article (500 mots), qui contiendra :

- un titre

- 5 mots-clés

- le résumé du projet d’article

- une brève biographie de l’auteur

Propositions à envoyer avant le 30 août 2021, à : sara.mejdoubi@uir.ac.ma et yves.geffroy@uir.ac.ma

Calendrier à respecter :

- Les notifications d’acceptation seront envoyées le 30 septembre 2021

- Les articles devront être envoyés le 31 janvier 2022 au plus tard.