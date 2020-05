Image and Imagery / Modern Languages, Literatures and Cultures / Brock University

APPEL D’ARTICLES

L’impact du numérique : textes/images en littérature et dans les arts

Les nouveaux outils numériques continuent de transformer la pensée des artistes et auteur.es, ainsi que leur façon de s’engager dans la création. Au cours des dernières décennies, les avancées technologiques ont permis de concevoir et de développer de nouvelles pratiques en littérature et dans les arts, avec pour résultat d’innombrables créations innovantes. Les outils numériques rendent possible un meilleur accès aux textes littéraires et facilitent des interactions complexes entre la littérature et les autres arts. De même, les arts visuels et autres ont conçu de nouvelles intégrations du texte dans leurs réalisations. Ces nouvelles pratiques ont changé notre discours visuel et textuel.

Nous invitons chercheur.es et artistes à proposer leurs réflexions sur l’impact de la création numérique sur la société et les individus, à commenter l’expérience de la création numérique littéraire et/ou artistique, à analyser la façon dont textes et images sont associés, ainsi qu’à présenter leur rôle à l’ère numérique.

Parmi les sujets et les problématiques qui pourront être abordés, citons, entre autres :

-les questions autour de la « dévaluation de la matérialité et de la corporalité » (K. Hayles) ;

-le public « en tant que fantôme, phénomène éphémère, sujet à l’apparition et la disparition » (W.J.T. Mitchell) ;

-l’expérience collective et/ou la consommation individuelle de la création en littérature et/ou artistique ;

-la réception des nouveaux arts médiatiques (art numérique, arts sonores, art cyborg, littérature électronique, etc.) ;

-perspectives indigènes ; études minoritaires ; éléments féministes ; intersections des questions d’ethnie, de classe et de genre ; études queer ; études postconiales ; etc. ;

-créations interdisciplinaires : défis et réussites ;

-culture muséale, programmation artistique, plateformes numériques, événements en ligne, publication numérique ;

-dans la critique posthumaniste, le « sujet nomadique », les « extensions et perfectionnements » du corps, etc. (R. Braidotti).

Veuillez envoyer un précis d’un maximum de 300 mots (document Word) à Tamara El-Hoss (telhoss@brocku.ca) et Catherine Parayre (cparayre@brocku.ca) avant le 15 juillet 2020.

Langues acceptées : français ou anglais.

Lors de cet envoi, merci d’inclure les informations suivantes dans votre courriel :

affiliation universitaire et, pour les étudiant.es gradué.es, nom du programme

adresse courriel professionnelle

un court précis destiné à être publié d’une longueur de 50 mots au maximum

La version finale des articles sera d’une longueur de 15-20 pages (Times New Roman 12, double interligne).

30 juillet 2020 : le comité organisateur annoncera les précis acceptés aux auteur.es.

15 octobre 2020 : articles dus.

Comité organisateur : Carmela Colella, Tamara El-Hoss et Catherine Parayre

Les articles sélectionnés seront publiés en 2021 par Small Walker Press (publication numérique).