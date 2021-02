Sousse-Tunisie

Webinaire international – Appel à participation

"L’humour dans les arts et dans les lettres"

Organisé par L’unité de recherche UR 13ES57 de l’Institut Supérieur des Beaux-arts de Sousse avec l’appui de ses partenaires : Radhedh et CIRDAV

Du 09 au 11 avril 2021, Sousse-Tunisie

*

“La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c’est l’humour.”

Albert Einstein

Il va sans dire que l’humour est une forme d’intelligence et d’habileté dans l’énonciation d’un discours, dans le coup de crayon de l’artiste plasticien, dans l’allusion suggérée par la syntaxe et la rhétorique d’une réplique au théâtre, voire l’association d’idées qui naît d’une installation ou l’encodage d’une prise de vue au cinéma. L’humour n’est cependant pas l’apanage des seuls créateurs dans les domaines de la littérature et des arts puisque même l’épicier du coin peut en produire. Distanciation, décalage, effet de style, embrouillage délibérée de l’écoute, envie de punir ou de donner du plaisir, la quête du panache, la panoplie des motivations peut s’étendre à d’autres pulsions. L’humour relèverait donc de l’humain dans toutes les cultures..

Il convient donc de souligner que l’humour, certes se définit par ce qui est propre à faire rire, mais à faire rire au bout d’un effort de décodage dont la célérité apporte au rieur un sentiment de satisfaction quant à sa compétence de déchiffrage. Même si l’on ne rit pas tous des mêmes choses sous des cieux différents. En ce sens, l’humour désobéit souvent aux règles conventionnelles communément admises et résiste à l’univocité du sens. C’est probablement la raison qui justifie qu’il soit de plus en plus présent dans les formes artistiques actuelles (théâtre, cinéma, peinture, sculpture, bandes dessinées, caricatures, etc.)

Art et humour ont toujours été associés ensemble, mais pas toujours bien vus. Des procès ont été intentés à travers l’Histoire, des duels, des mises à mort ont eu lieu, à cause d’une allusion, d’une caricature, d’un trait d’esprit malvenant qui rend le rire agressif, maléfique. Au Moyen-âge, l'Eglise a tout fait pour interdire farce et sotties et leur rire jugé alors grossier, obscène ainsi que la comédie et ses traits d’humour, théâtre profane vite remplacé par le sérieux des Miracles et des Mystères joués sur les parvis des églises. Au fil des années, le profane a survécu et l’humour a triomphé des tentatives qui ont voulu le canaliser à défaut de l’étouffer

De nos jours, bien de formes artistiques accueillent les expressions de l’humour qui fonctionne comme une soupape de sûreté face aux contraintes du quotidien et au stress qu’il occasionne.

L’humour est communicatif, généreux, convivial et il se partage aisément. Il est aussi un dérivé du jeu et du divertissement, tout comme l’art. Qu’il s’agisse de bouffonnerie, de blague, de farce, de sottie, de vaudeville, de caricature, de graffiti, de sculpture, d’affiche, de dessin humoristique ou de bande dessinée.

Parce qu’il puise dans tous les registres, l’humour échappe à la catégorisation et lèse les canons des genres artistiques conventionnels, l’art empreint d’humour serait, pour certains critiques d’œuvres d’art, moins digne et, par conséquent, moins relevé que l’art dit « sérieux ». Au cinéma, par exemple, l’humour brouille les frontières des catégories artistiques et génériques. Faut-il dans ce cas-là envisager l’" humoristique", qu’il soit de facture rose ou noire, comme une catégorie esthétique dont le ton, le style, la fréquence pourraient être des paramètres de détermination générique ?

Olfa Bouassdia

*

Ce colloque qui entend réfléchir sur les créations artistiques et littéraires sous le prisme de l’humour espère revisiter, par la pensée, le lien étroit entre l’art et l’humour d’une manière générale, réfléchir sur ses mutations procédurales avec l’hégémonie des nouveaux medias ? Les questionnements restent ouverts :

Humour, idéologie et éthique dans les créations graphiques ?

Le rire et le rire humoristique : nuances, fonctions et esthétiques ?

Humour et parodie dans les arts ?

Humour, ironie et sarcasme…etc.

N.B. Le participant est appelé à envoyer (dans un même document) un CV sommaire et un projet de communication de 150 mots environ en précisant l’axe de recherche et le(s) support(s) utilisé(s) à l’adresse suivante : colloquejeptav@gmail.com

Etant donné les conditions sanitaires actuelles imposées par la pandémie, le colloque de cette année aura lieu entièrement en ligne

Les frais de publication sont de 50dt pour les tunisiens et 50€ pour les étrangers (frais de poste inclus)

Dates clés du colloque :

Du 01 février au 05 mars 2021 : date limite pour l’envoi des contributions

Mi-mars : réponse des organisateurs

05 avril : date limite pour l’envoi de l’article final.