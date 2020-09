"L’histoire au pluriel de Reinhard Koselleck"

par Servanne Jollivet,

en ligne sur laviedesidees.fr le 22 septembre 2020





Souvent réduite à sa dimension théorique, l’œuvre de Reinhart Koselleck a renouvelé le champ historiographique au moyen d’approches variées, où la philologie et l’analyse des images favorisent une meilleure appréhension des crises de la modernité.

Souvent associée à l’histoire des concepts, l’œuvre de Reinhard Koselleck (1923-2006) est loin de s’y réduire. Ses recherches sur la Sattelzeit, période charnière qui voit basculer la modernité au tournant du XVIIIe siècle, sur la Prusse et la mise en place du Landrecht, son apport dans le domaine de la théorie de l’histoire et de l’anthropologie historique, comme ses travaux sur le rêve, l’iconographie politique et les monuments sont autant de facettes d’une œuvre foisonnante et protéiforme, qui intéresse aussi bien les historiens, les philosophes et les juristes que les historiens de l’art, les psychanalystes ou les linguistes. Loin d’être disparates, ces facettes s’articulent à un vaste projet d’ensemble, chantier ouvert qui a profondément renouvelé le champ historiographique.

Lire la suite sur laviedesidees.fr…