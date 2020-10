ENS Paris

L’essai français et les essais du monde

Qu’est-ce qu’un essai? C’est Michel de Montaigne (1533-1592), l’inventeur de l’essai, qui semble lui donner une définition. Lui qui entend ce mot au sens propre, « essaye » de peindre « [sa] façon simple, naturelle et ordinaire, sans estude et artifice » (« Au lecteur », les Essais). Écrire un essai, c’est de faire un portrait de soi-même, un être humain s’observant et observant dans le monde. Un essai est avant tout personnel, et donc irrégulier. Il peut être philosophique, critique, artistique. De temps en temps, on peut même mélanger le récit, la fiction et la poésie dans un essai. C’est ce qu’a fait Montaigne, et c’est ce que dont sa postérité va hériter, qu’elle va développer et transférer…

En France, l’héritage de Montaigne résonne depuis le XVIIe siècle jusqu’à nos jours. Saint-Evremond, le chevalier de Méré, Pascal, Sainte-Beuve jusqu’à Proust, ces grands auteurs sont aussi des lecteurs assidus des Essais et parsèment leurs œuvres de références à Montaigne. En Grande-Bretagne, nous comptons par exemple Francis Bacon et Alexandre Pope deux des plus brillants parmi de très nombreux essayistes. En Chine, lsa propre tradition littéraire nous offre une autre variante potentielle de l’essai – le genre de « notes au fil de pinceau » (随笔 suibi), féru de lettrés chinois et dont la dynastie des Mings (1368-1644) témoigne de l’épanouissement. Cependant, ces trois essais sont différents. En effet, chaque culture nourrit son « essai », ou un équivalent de l’essai français.

Comment se définit donc l’essai dans chaque contexte culturel ? Est-ce un genre libre qui brise les confins disciplinaires, par exemple entre la littérature et la philosophie ? Quelles sont les traditions et les caractéristiques de l’ « essai » dans chaque culture ?

Nous accueillons dans notre journée d’étude les sujets suivants :

§ Montaigne et son héritage en France

§ Le lien de l’essai avec l’Antiquité

§ Les traductions, la transmission et l’influence des Essais de Montaigne dans le monde entier

§ Etude stylistique de l’essai

§ Les traditions et les caractéristiques de l’essai dans différentes cultures du monde entier

La journée d’études aura lieu à la mi-février 2021 à l’ENS Paris ou en ligne si la situation sanitaire oblige. Les propositions de communication (un titre, un résumé de 500 mots, accompagnés d’une notice bio-bibliographique) devront être envoyées aux deux organisatrices à ces adresses : yue.hu@ens.fr, carolinemjn@gmail.com avant le 5 décembre 2020.