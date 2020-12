Recréer le monde par le handicap - au passé et à venir

(revue L'Esprit créateur

Le monde se construit par le temps et l’espace. Comment les auteurs, artistes, et philosophes handicapés francophones ont-ils contesté l'aspect donné du monde “tel qu’il est” pour explorer et dynamiser des mondes alternatifs vibrants et inspirés par la théorie ‘crip’? Comment mobilise-t-on ce moment de flux - et les réinventions par le handicap du passé ou du futur - pour reconfigurer les temporalités et les espaces de notre présent appauvri ?

Nous recherchons des articles qui interrogent l'esthétique mineure, les notions de présence et d’affordance (de l’éphémère au durable), l’interrelation et l’unique, l’action, l’affect, et la narration afin de reformuler les exigences et les possibilités du monde selon le handicap francophone. Merci de faire parvenir vos propositions de 300 à 500 mots, en français ou en anglais, à Jennifer Row jjrow@umn.edu ainsi qu’à Tammy Berberi berberit@morris.umn.edu avant le 15 janvier 2021; les articles seront à remettre pour le 1er juin 2021.

*

Disability’s Worldmaking: Pasts and Futures

Worlds are made through time and space, and disabled writers, thinkers, and artists have challenged the “givenness” of the world as-is to show that there can be alternative, vibrantly crip modes of existing. How do we leverage this moment of flux - and francophone disabled re-imaginings of the past or future - in order to reconfigure the temporalities and spaces of our impoverished present? Engaging minor aesthetics, notions of presence and affordance (from the ephemeral to the sustained), interrelation and uniqueness, action, affect, and storytelling, this issue takes up these threads to recraft the exigencies and possibilities of francophone disabled worldmaking.

Proposals of 300-500 words, in French or English, to Jennifer Row jjrow@umn.edu and Tammy Berberi berberit@morris.umn.edu by January 15, 2021, with final submissions due June 1, 2021.