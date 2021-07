Université de Valence (Espagne)

Journées Internationales de Jeunes Chercheur·e·s sur les Hybridations Culturelles et les Identités Migrantes # 1

21-22 octobre 2021

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux Premières Journées Internationales de Jeunes Chercheur·e·s sur les Hybridations Culturelles et les Identités Migrantes organisées par l’Équipe de recherche HYBRIDA de l’Université de Valence (Espagne), qui se tiendront en mode hybride (en présentiel et en distanciel) les 21 et 22 octobre 2021.

Avec ces journées d’études, nous envisageons de donner de la visibilité aux recherches en études culturelles, de genre et queer, d’une part, et en études postcoloniales et migratoires, d’autre part, dans le contexte francophone ou comparé, en privilégiant les approches intersectionnelles où convergent plusieurs facteurs d’oppression et d’exclusion (genre, race, classe, etc.).

Les études peuvent porter aussi bien sur l’analyse artistico-littéraire (englobant toute création ou production culturelle : cinéma, théâtre, performance, musique, bande dessinée, etc.) que sur l’analyse linguistique ou traductologique, sans exclure les contextes historiques et géopolitiques. Les propositions provenant du domaine des sciences sociales (anthropologie, éducation, psychologie, sociologie…), bâtissant des ponts entre les sciences humaines et les sciences sociales, sont également les bienvenues.

Ces propositions doivent inclure le titre de la communication, un court résumé suivi de 5 mots-clés et une courte biographie (maximum 15 lignes au total). Les langues de présentation peuvent être le français (de préférence) et l’espagnol ou l’anglais. Une publication ultérieure dans la revue HYBRIDA. Revue scientifique sur les hybridations culturelles et les identités migrantes est prévue après un processus d’évaluation par les pairs (système en double aveugle).

L’organisation assure le déjeuner pour les deux jours de la rencontre, mais pas les frais de voyage ou d’hébergement.

Date butoir pour l’envoi des propositions : 1er octobre 2021

Date butoir pour la notification d’acceptation : 5 octobre 2021