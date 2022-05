MSH-Paris Nord (Saint-Denis)

Appel à communications : journées d’études



« Vivre la fiction. La littérature par ses appropriations au quotidien (XVIIIe-XXe siècles) »



(MSH-Paris Nord, 5 et 6 octobre 2022)





Depuis le XVIIIe siècle et ensuite de manière croissante avec les débuts du romantisme, les œuvres littéraires ont souvent invité leurs lecteurs et lectrices à s’identifier aux personnages, aux scènes et aux situations fictives. Cela a donné lieu à un ensemble de pratiques culturelles et de produits dérivés qui ont permis aux publics d’expérimenter les univers de la fiction dans leur vie quotidienne, depuis la décoration, l’habillement et les accessoires de mode jusqu’aux jouets, aux éléments de mobilier et même aux comportements inspirés par des textes littéraires.



Ces deux journées d’études seront consacrées aux appropriations marchandes et émotionnelles de la fiction littéraire. Qu’il s’agisse de prolonger la vie des personnages dans la réalité, de reproduire des scènes de roman sur des papiers peints ou des objets du quotidien, de créer des effigies aux noms des héros romanesques, de vendre des imprimés à collectionner faisant référence aux univers de fiction, les reprises et réinterprétations de la littérature sont souvent créatives et révélatrices des divers contextes historiques, matériels et idéologiques dans lesquelles elles sont menées.



Toiles de Jouy Paul et Virginie, pendule Atala, papier peint et gilet Esmeralda, assiettes des Mystères de Paris, cigares Montecristo, éventail Nana, poupées Claudine : nombreux sont les exemples connus ou encore à mettre en lumière qui permettent de raconter une autre histoire de la littérature moderne à travers la perspective de ces appropriations. Comment de telles appropriations se réalisent-elles à travers différents genres et contextes ? Quels types de textes inspirent ces réactions ? Et comment ces pratiques évoluent-elles à travers le temps, à mesure que se développent les médias, puis les industries culturelles ? Finalement, que peuvent-elles nous apprendre de la littérature elle-même ?



La réflexion vise donc à étudier les dialogues entre l’artistique et le commercial à travers les fictions littéraires qui ont été prolongées dans l’existence quotidienne. Cela implique du marketing (l’effet de marque, la mise en valeur marchande, les procédés promotionnels, parfois intégrés dans l’œuvre elle-même comme le montre l’art de la réclame, cette publicité déjà littéraire), mais aussi certains usages sociaux de la littérature : la distinction qu’offre la possession de tel objet, affiché pour le symbole qu’il représente ; la classe sociale que connote telle apparence vestimentaire ou tel élément de décoration intérieure suggérant des références romanesques.



Cela implique aussi des émotions, suscitées par des expériences activées ou revécues à travers l’univers littéraire. On accueillera donc aussi les approches psychologiques et cognitives capables de prendre en compte les diverses manifestations de cette forme de bovarysme qui témoigne d’un investissement du vécu par la fiction, que ce soit à travers des styles de vêtements, de coiffures ou de bijoux, par le biais d’attitudes adoptées et de lieux fréquentés ou encore dans l’attachement à certains types de produits, dans une gamme allant de l’objet usuel à l’œuvre ornementale ou artistique.



Ces journées d’études seront interdisciplinaires en raison des enjeux concernés : littérature, économie, histoire de la consommation, histoire culturelle, histoire des représentations, patrimoine des éphémères, arts appliqués et arts décoratifs, analyse des discours, transmédialité, étude des imaginaires. Les communications pourront contribuer à mettre en lumière des corpus encore relativement peu considérés dans les études universitaires et patrimoniales : les adaptations de littérature pour la jeunesse (jeux, jouets) et le déploiement des supports pédagogiques de l’apprentissage (abécédaires illustrés) ; la rhétorique et la poésie publicitaires ; le vaste massif des corpus de presse, qui ont plus d’une fois constitué eux-mêmes des objets dérivés par le biais de la papeterie, des « éphémères » et des appropriations individuelles, familiales ou publiques de l’objet-journal.



À titre d’exemple, les questions suivantes pourront être développées :



Quelles adaptations ? (ce que cela fait à l’œuvre)

Quels éléments de la fiction littéraire (personnages, scènes, intrigues) ont conduit à un usage commercial ? Y a-t-il un rapport notable entre la célébrité ou le succès de l’auteur/l’autrice et les commercialisations de son univers fictionnel ?

De quelle manière les adaptations diffèrent-elles des fictions initiales ? Offrent-elles des représentations de l’intrigue? Constituent-elles des continuations, voire des réinterprétations, de celle-ci ?

Quelles médiations les objets instaurent-ils entre le public (le lectorat) et la fiction ? Cela contribue-t-il à la remémoration du texte ? Cela aide-t-il à l’entrée dans un monde inconnu ?

Dans quelle mesure la littérature s’est-elle transformée pour se rendre utilisable sur le plan commercial ? Selon quels critères a-t-elle évolué pour faciliter de telles adaptations ?

Dans quelle mesure les œuvres circulent-elles à travers les frontières nationales et les aires culturelles sous des formes commercialisées ? Comment les reprises étrangères transforment-elles l’œuvre originale ?

Quelles appropriations ? (ce que cela fait au consommateur culturel)

Quelle gamme d’émotions le produit dérivé ou la pratique suscitent-ils ?

Quels sont les publics cibles ?

Quelles pratiques de collection ces objets impliquent-ils ?

L’objet issu de la fiction littéraire est-il un moyen de définition et de positionnement pour le consommateur (par exemple en amateur ou en connaisseur de la littérature) ?

Quel est l’imaginaire socioculturel promu ? Le lectorat ou le public adopte-t-il une posture élitiste (éventuellement de nature aristocratique) ou se rapproche-t-il plutôt de pratiques populaires ?

Le public s’identifie-t-il à certains rôles genrés à travers ces objets et pratiques ?

L’objet ou la pratique ont-ils un usage pédagogique, politique, moral ? De quels types de valeurs sont-ils porteurs ?

Dans le souci de cadrer la réflexion, on veillera à éviter les éléments suivants :

l’image ou la publicité de l’auteur (la canne de Balzac, etc.), car il s’agit d’étudier les appropriations de la fiction, non celles de l’auteur

les fables et les contes de fées, déjà très présents culturellement et excédant souvent le seul patrimoine littéraire

la réception ailleurs que dans les aires culturelles francophones

les cas situés hors de la période des trois siècles retenus (XVIIIe-XXe siècles)



Ces journées d’études se tiendront à la MSH-Paris Nord (Saint-Denis) les mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2022. Elles sont organisées avec le soutien de la MSH-Paris Nord, de l’Université de Gand et de l’Université Sorbonne Paris Nord (laboratoire Pléiade et Institut Médialect).



Les propositions de communication, d’environ 250 mots, sont à adresser conjointement à Elizabeth Amann et Valérie Stiénon à l’adresse valerie.stienon@univ-paris13.fr avant le 30 juin 2022. La sélection sera notifiée dans la première semaine de juillet.



