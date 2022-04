Adresse : Jardins du Musée International de la Parfurmerie - Mouans-Sartoux (France)

Journées Théâtre, territoire, paysage

Ces journées s'inscrivent dans le programme de recherche T2EPIC (Théâtre & Transition - écologie profonde, intelligence collective) qui réfléchit au théâtre comme potentiel activateur de transformation, facilitateur ou acteur de transition écologique, culturelle et sociale, dans un contexte marqué par l’ampleur des crises écologiques, politiques et sociales. Comment le théâtre participe-t-il aux appropriations sensibles des paradigmes de l’écologie profonde et de l’intelligence collective ? Et comment entre-t-il, lui-même, en transition ?



Ces journées aborderont plus spécifiquement la question de la transition dans le rapport au territoire. Les salles de théâtre sont aujourd’hui le plus souvent des espaces fermés, symboliquement coupés de « l’extérieur », des sortes de boîte à rêves, boîtes obscures, où des univers fictionnels sont figurés à l’aide d’artifices technologiques plus ou moins sophistiqués et coûteux. Nous nous intéresserons à des pratiques qui se veulent situées, à l’écoute d’un lieu spécifique, et qui proposent des expériences sensibles aptes à éveiller et à mettre en travail une conscience du territoire comme écosystème habité et habitable, avec sa géographie, son histoire.



Trois types d’apport viendront nourrir une réflexion que nous espérons décloisonnée et transdisciplinaire sur les possibles modalités d’interaction entre action théâtrale et écopolitique. Une découverte sensible par une expérimentation artistique pratique de la méthode d’écriture du théâtre-paysage, qui est une méthode de création in-situ, « à ciel ouvert », développée par l’artiste-chercheur Alexandre Koutchevsky. La présentation des objectifs et méthodes du projet RESET, projet pluridisciplinaire d’analyse d’une « transition socio-écologique » en lien avec la « résilience territoriale » dans la ville de Mouans-Sartoux, porté par une équipe de chercheurs de l’Université Côte d’Azur dans le cadre de son académie d’excellence « Hommes, Idées, Milieux ». Deux interventions de chercheuses en études théâtrales qui interrogent des questions d’écosophie dans les pratiques théâtrales.

Programme

Les journées se tiendront aux Jardins du Musée International de la Parfumerie, 979 chemin des Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux

5 mai 2022

9h - 18h : Quatre hectares en mai. Expérimentation sensible de la démarche de théâtre-paysage - Alexandre Koutchevsky (auteur, metteur en scène, Compagnie Lumière d'Août) - sur inscription dans la limite des places disponibles

6 mai 2022

8h45 : Accueil du public

9h00 : Mot d’accueil - Vincent Corbier (directeur adjoint à la culture de Mouans-Sartoux)

9h15 : Présentation du projet Théâtre & Transition. Écologie profonde, intelligence collective - Stéphane Hervé, Brigitte Joinnault et Hanna Lasserre

9h30 - 10h : Lumière naturelle - Véronique Perruchon (laboratoire CEAC, Université de Lille)

10h00 - 10h30 : Écosophie et territoire. Entre philosophie, urbanisme, design et scène - Flore Garcin-Marrou (laboratoire LLA - CREATIS, Université Toulouse Jean Jaurès)

10h30 - 11h00 : Discussion

11h00 - 11h15 : Pause

11h15 - 11h45 : Le projet RESET : une recherche pluridisciplinaire sur la transition socio-écologique du territoire Mouansois - Frédérique Bertoncello (laboratoire CEPAM, Université Côte d'Azur), Stéphane Bouissou (laboratoire ESPACE, Université Côte d'Azur), Frédéric Couston (laboratoire TransitionS, Université Côte d'Azur).

12h00 - 12h15 : Discussion

12h15 - 14h : Repas

14h -15h : Restitution de l'expérimentation Quatre hectares en mai sous la direction d’Alexandre Koutchevsky

15h -15h15 : Pause

15h15 - 16h15 : Table-ronde autour du concept de Théâtre-paysage

16h15 - 16h30 : Clôture de la journée