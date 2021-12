Paris

APPEL À COMMUNICATIONS



Journées d’étude Stylistique outillée et analyse des émotions et sentiments en littérature



Paris, 16-17 juin 2022

Le terme générique d' « analyse de sentiments » est souvent utilisé en Traitement Automatique des Langues pour désigner les études sur les opinions, les sentiments ou les émotions d'un individu ou d'une collectivité, comme l'illustre le titre de cet ouvrage : Sentiment Analysis: Mining opinions, sentiments, and emotions (Liu, 2015). Dans le champ plus spécifique des études littéraires assistées par ordinateur, Kim et Klinger (2021) soulignent que l'analyse des sentiments s'intéresse principalement à la polarité (positive/négative) des textes ; l'analyse des émotions, quant à elle, cherche plutôt à identifier un état affectif. L'expression des émotions étant au cœur de l'expérience littéraire, il n'est guère surprenant que les méthodes informatiques aient ouvert de nouvelles voies pour explorer les textes et les personnages de fiction à travers le prisme des émotions qui les caractérisent. Ainsi, à côté de travaux qui s’attèlent à retracer la trame émotionnelle d’un texte (Reagan et al. 2016 ; Schmidt, 2019), les différents états d’esprit des principaux protagonistes (Nalisnick et Baird, 2013a, 2013b ; Yavuz, 2020 ) ou l’évolution des relations qui les lient (Jhavar et Mirza, 2018), on trouve également des études qui cherchent à retracer l’évolution de l’expression des émotions en littérature (Rastier, 1995 ; Mohammad, 2012 ; Leemans et al., 2017), parfois en relation avec les lieux évoqués (Heuser et al., 2016). Pour un panorama complet et précieux, cf. Kim et Klinger (2021).



Du point de vue méthodologique, la détection automatique des sentiments dans les textes littéraires s’est principalement appuyée sur des lexiques pré-existants ou personnalisés en fonction de la période couverte par le corpus. Il est aussi important de noter l’apparition croissante d’outils prêts à l’emploi destinés en particulier aux textes littéraires, à l’instar de SentiArt (Jacobs, 2019), qui utilise des méthodes propres à l’intelligence artificielle, et SentText (Schmid et al., 2021). Les textes littéraires, dans une certaine mesure, sont donc traités comme des objets à part entière et nécessitent donc très souvent un ajustement des méthodes existantes. Ainsi, Gius et al. (2020) proposent au vu de la complexité du langage littéraire de se concentrer uniquement sur des segments de textes pertinents pour l’analyse des personnages, sans chercher à déterminer la polarité des mots relevant des sentiments. Cependant, prendre les textes littéraires comme terrains d’étude interpelle sur des questions de recherche qui ont été, jusqu’ici, peu explorées avec des outils informatiques : choix stylistiques liés à l’expression des émotions, détection des sentiments dans la critique littéraire ou encore chez les lecteurs. Plus spécifiquement, l’étude de la réception de la littérature pourrait permettre de mieux comprendre la diversité de l’expérience de lecture qui mêle appropriation des émotions décrites dans le texte, identification aux personnages et réactions de suspense, curiosité ou surprise face aux événements rapportés (Baroni, 2007).



Dans cette optique, ces journées visent d’une part à favoriser le partage d’expériences sur l’analyse des sentiments en littérature prise dans son sens large et d’autre part, à encourager l’émergence de nouvelles approches en humanités numériques littéraires, notamment en rapport avec les axes suivants:

· lexiques génériques et détection des sentiments en littérature;



· visualisation des émotions en littérature;



· émotion et style (métaphores, usage de la répétition, formes figées....);



· histoire des émotions dans la littérature;



· expression des émotions dans la littérature populaire;



· opinions des critiques et des lecteurs sur des œuvres littéraires et des auteurs. ;



· analyse de l’émotion montrée : les gestes des personnages, ou même plus généralement la description des personnages, peuvent révéler des affects ;



· le rapport entre émotions / sentiment et genres littéraires ;



· l'identification des causes des émotions / sentiments ;



· l’émotion du lecteur.

Modalités de soumission



Les propositions de contribution (600 à 1000 mots) en français ou en anglais sont à envoyer avant le 1er mars 2022 à Dominique Legallois (dominique.legallois@sorbonne-nouvelle.fr) et Suzanne Mpouli (suzanne.mpouli@u-paris.fr).



Les notifications d’acceptation seront communiquées mi-avril.

Informations pratiques



Les communications pendant les journées pourront se faire en français ou en anglais. Un dispositif hybride (présentiel/distanciel) est également prévu.



Organisateurs



Dominique Legallois (Université Sorbonne Nouvelle, Lattice)



Suzanne Mpouli (Université de Paris, Centre des Humanités Numériques – Direction Générale Déléguée des Bibliothèques et Musées)

Comité scientifique



Jean-Baptiste Camps, École Nationale des Chartes



Francesca Frontini, Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli"



Ioana Galleron, Université Sorbonne Nouvelle



Berenike Herrmann, University of Bielefeld



Olivier Kraif, Université de Grenoble Alpes



Thierry Poibeau, Université Sorbonne Nouvelle



Glenn Roe, Sorbonne Université



