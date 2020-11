Les univers des Schwarz-Bart. Sources et traces dans les textes et les avant-textes (Lausanne)

30 septembre – 1er octobre 2021

Le Centre Interdisciplinaire d'Étude des Littératures (CIEL) et la Section de Français de l'Université de Lausanne accueillent les 30 septembre et 1er octobre 2021 des Journées d’étude autour de l'œuvre du couple d’écrivains André et Simone Schwarz-Bart, organisées en partenariat avec le Département de langue et de littérature françaises modernes de l'université de Genève et l'équipe « Manuscrits francophones » de l'Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM) du CNRS, qui a créé en 2017 un groupe de travail Schwarz-Bart : http://www.item.ens.fr/groupe-schwarz-bart/

La recherche sur cette œuvre double a connu récemment des développements importants. Des travaux exploratoires ont été menés en Guadeloupe, ce qui a permis d’amorcer la restructuration d'un fonds Schwarz-Bart progressivement déposé à la BnF à Paris. Ce préalable permet désormais aux chercheurs concernés d'accéder à une partie des archives du couple et constitue le socle d'analyses renouvelées de ce corpus littéraire riche et singulier.

Les journées lausannoises sont pensées comme un premier temps de réflexion collective, qui sera prolongé deux ans plus tard par d’autres journées à l'Université des Antilles. Il n'est pas anodin que ces rencontres puissent avoir lieu à Lausanne (où André et Simone Schwarz-Bart vécurent de 1963 à 1975) puis en Guadeloupe, suivant ainsi l'itinéraire géographique emprunté par le couple d'écrivains.

Dans ce premier temps lausannois, il s’agira de dessiner les contours des univers littéraires, mais aussi historiques, philosophiques, politiques, religieux et linguistiques qui ont constitué le terreau sur lequel se sont développées les œuvres d’André et de Simone Schwarz-Bart. Cette esquisse devrait se faire à l’aide de l’étude des sources qui pourront être des œuvres littéraires et artistiques, des essais et des textes scientifiques, des témoignages, des correspondances... Dans une approche où la critique génétique sera privilégiée, l’étude des sources devrait s’articuler à celle de leurs traces dans les textes et avant-textes (manuscrits, carnets, notes…) des Schwarz-Bart.

Afin de suivre les œuvres dans leur déploiement chronologique, les journées lausannoises s’attacheront en priorité à celle d’André Schwarz-Bart, depuis le Dernier des Justes jusqu’au projet d’une nouvelle œuvre juive, « Kaddish », dont L'Étoile du matin reprend des ébauches. Sur cette base, il s’agira de préciser les liens étroits entre les pans « juif » et « noir » des œuvres.

À cet égard, on pourra revenir, de préférence avec des outils méthodologiques renouvelés, sur ce qu’on nomme « coécriture » entre Simone et André Schwarz-Bart, qu’il importe d’analyser dans ses différents modalités et dimensions.

L'approche génétique, fondée sur l’analyse des documents, sera centrale. Les journées s’ouvriront cependant aux autres disciplines littéraires, historiques, voire anthropologiques de manière à rendre compte des différentes dimensions d’une des œuvres les plus emblématiques du XXème siècle.

Une publication des actes est envisagée.

Comité d’organisation

Eléonore Devevey (UNIGE), Jean-Pierre Orban (ITEM), Claire Riffard (ITEM), Anaïs Stampfli (UNIL).

Comité scientifique

Laura Carvigan-Cassin (Univ. des Antilles), Vincent Debaene (UNIGE), Eléonore Devevey (UNIGE), Odile Hamot (Univ. des Antilles), Francine Kaufmann (Univ. de Bar Ilan), Fleur Kuhn (Sorbonne Nouvelle–Paris 3), Christine Le Quellec Cottier (UNIL), Rudolf Mahrer (UNIL), Fanny Margras (Univ. des Antilles), Keren Mock (Paris 7–Diderot), Jean-Pierre Orban (ITEM), Claire Riffard (ITEM), Catherine Rovera (Paris-Dauphine), Anaïs Stampfli (UNIL).

Calendrier

Les journées d’étude à l’Université de Lausanne auront lieu les 30 septembre et 1er octobre 2021.

Les propositions, d’environ 1500 signes ou 150 mots en français ou en anglais, accompagnés d’une brève notice bio-bibliographique, devront être envoyés avant le 31 janvier 2021 aux adresses suivantes : anais.stampfli@unil.ch et Eleonore.Devevey@unige.ch

Les auteurs et autrices seront informé.e.s des résultats à la fin du mois de mars 2021.

