L’Institut Basque Etxepare, l’Université Laval du Québec et le PEN Club Basque organisent les Journées « Besteen Ahotsa / La Voix des Autres »

- La conférence, qui portera sur le multilinguisme et la littérature, se déroulera en ligne du 13 au 14 octobre.

- La date limite de soumission des propositions est fixée au 6 septembre. La période d’inscription sera ouverte en septembre et sera gratuite.

Une nouvelle initiative destinée aux personnes intéressées par la littérature et la diversité linguistique dans les langues non hégémoniques est en cours. L’Institut Basque Etxepare, l’Université Laval, le PEN Club Québec et le PEN Club Basque ont organisé la conférence « La Voix des Autres / Besteen ahotsa » dans le cadre du programme d’échange culturel « Saison Québec – Pays Basque ». Il se tiendra par voie télématique du 13 au 14 octobre 2021, et des sujets tels que le multilinguisme et la littérature seront abordés.

La conférence abordera divers aspects de la diversité linguistique, tels que les environnements multilingues avec des langues minoritaires, la littérature franco-québécoise, la littérature sur les minorités visuelles ou culturelles, et la production littéraire au Pays Basque, au Québec et en Amérique du Nord. Il y aura des présentations et des tables rondes seront organisées à la fin de chaque session. Pour participer, la période d’inscription ouvre en septembre et sera gratuite.

L’objectif de cette conférence est de promouvoir une étude comparative des littératures développées à partir de la périphérie ou des marges afin d’étudier la littérature créée dans des langues qui n’ont pas de marché littéraire prioritaire dans leur propre pays. Les conférences d’experts proposées par les Journées permettront d’identifier les caractéristiques que partagent ces créations littéraires.

Ils permettront également d’examiner les réalités du Pays Basque et du Québec d’un point de vue littéraire. De fait, dans le cas du Pays Basque, plus de 2 000 livres sont publiés chaque année en basque, mais les principaux marchés espagnol et français sont accessibles aux écrivains basques, qui sont bilingues. Quant au Québec, la création littéraire locale tente de se frayer un chemin entre deux grands marchés, le francophone et l’anglophone.

Soumission des propositions

Afin de compléter le programme de chaque Journée, l’organisation a ouvert un appel à communications pour les chercheurs et les experts. Les universitaires travaillant sur les sujets qui seront abordés lors des Journées ont jusqu’au 6 septembre pour soumettre leurs propositions. Les détails de l’appel sont disponibles sur le site web suivant : https://www.euskalpen.eus/besteenahotsalavoixdesautres.

Les présentations auront une durée de 15 minutes, suivies d’une période de questions de 10 minutes. Les personnes intéressées à participer doivent envoyer une proposition sommaire de 300 mots maximum à l’adresse suivante : balvda21@gmail.com. L’e-mail doit inclure le(s) nom(s) du/des chercheur(s), l’affiliation universitaire, et le titre et l’objet de la conférence.

Info+

Beñat Doxandabaratz

Etxepare Euskal Institutua

Tabakalera / Andre Zigarrogileen plaza, 1

Donostia / San Sebastián

T: 943 023 400 / M: 688 670 217

komunikazioa@etxepare.eus

www.etxepare.eus

Etxepare Basque Institute, Université Laval de Québec and Basque PEN to organise ‘Besteen Ahotsa/La Voix des Autres’

- The conference on multilingualism and literature will take place online from 13 to 14 October

- The deadline for submission of proposals is September 6th. Registration will begin in September and will be free of charge

A new initiative for those interested in literature and linguistic diversity in non-hegemonic languages is underway. The Etxepare Basque Institute, Université Laval de Québec, the Québec PEN Club and the Basque PEN Club have joined forces to organise the 'La Voix des Autres / Besteen ahotsa' conference as part of the cultural exchange programme 'Saison Québec - Pays Basque'. The event will take place online on 13 and 14 October 2021. Issues such as multilingualism and literature will be discussed.

The conference will cover various aspects of linguistic diversity, such as multilingual environments with minority languages, Franco-Québec literature, literature on visual and cultural minorities, and literary production in the Basque Country, Québec and North America. There will be presentations with round-table discussions at the end of each session. Registration is free and will begin in September.

The aim of this conference is to promote a comparative study of literatures developed from the periphery or from the margins and in this way study literature in languages that do not enjoy priority markets in their own countries. The featured lectures by experts at the conference will identify the traits shared by these literary creations.

The speakers will also examine the actual conditions and circumstances of the Basque Country and Québec from a literary perspective. In the Basque Country, more than 2,000 books are published in the Basque language every year, but the major Spanish and French markets are available to Basque writers, who are bilingual. As for Québec, local literary creation is trying to find a place between two major French and English-speaking markets.

Submission of proposals

To complete the programme, the organisers have put out a call for papers from researchers and experts. Academics working on the topics to be discussed at the conference have until September 6th to submit their proposals. Details of the call can be found at: https://www.euskalpen.eus/besteenahotsalavoixdesautres

The presentations will have a duration of 15 minutes, followed by a 10-minute question period. Those interested in participating should send a proposal of up to 300 words to the following email address: balvda21@gmail.com. The email should include the name(s) of the researcher(s), the university affiliation(s), and the subject and title of the talk.

Info+



Beñat Doxandabaratz

Etxepare Euskal Institutua

Tabakalera / Andre zigarrogileen plaza, 1

Donostia / San Sebastián

T: 943 023 400 / M: 688 670 217

komunikazioa@etxepare.eus

www.etxepare.eus