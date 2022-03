Balzac et Dumas en face-à-face (suite)



17 mars 2022 (Amphi de la MRSH) - 18 mars 2022 (Amphi Vauquelin, bât. M)



Université de Caen Normandie





17 mars



Matinée – Des relations sous tension - Présidence : Julie Anselmini



11h - Claude Schopp (Président de la SAAD) : "Balzac dans la correspondance de Dumas"



11h30 - Eric Bordas (ENS de Lyon) – "Quand Balzac et Dumas sont payés par Girardin. À propos du remplacement des Paysans par La Reine Margot (La Presse, 1844-1845)"



Discussion - Déjeuner



Après-midi – Deux écrivains du contemporain - Présidence : Lise Dumasy



14h30 - Alex Lascar – "Le Paris de Balzac et Dumas"



15h - Anne-Marie Callet-Bianco (université d’Angers) – "Les jeunes élégants chez Balzac et Dumas"



15h30 - Lauren Bentolila-Fanon (Université Toulouse II) – "La figure du banquier chez Balzac et Dumas"



Discussion





18 mars



Matin – Représentations du contemporain et écriture de l’Histoire (2) – Présidence : Eric Bordas



10h - Barbara T. Cooper (Université de New Hampshire) – "Teresa et La Marâtre, deux drames de la vie contemporaine"



10h30 - Stéphane Arthur (CPEG Orléans) – "La Saint-Barthélemy chez Balzac et Dumas"



11h - Gérard Gengembre (Université de Caen) - "Blancs contre Bleus. Dumas et Balzac romanciers de la guerre civile"



Discussion - Déjeuner





Après-midi – Dialogues artistiques – Présidence : Anne-Marie Callet-Bianco



14h - Julie Anselmini (université de Caen) – "Du portrait chez Balzac et Dumas"



14h30 - Malgorzata Gamrat (Université Catholique de Lublin Jean-Paul II) – "Balzac et Dumas : une connaissance artistique par l’intermédiaire de Franz Liszt"





