Journée d’étude “Traduction et Résistances”

vendredi 20 mai à l’Université Toulouse Jean-Jaurès.

Sept communications seront proposées le matin et quatre l’après-midi, et la journée se terminera par une discussion avec la traductrice et écrivaine Natasha Lehrer (en anglais et en français).

Voir le détail du programme…



Il sera également possible de suivre les interventions et participer aux échanges en ligne en vous inscrivant à cette adresse :

https://univ-tlse2.zoom.us/webinar/register/WN_qL2a4Pl6TouBupvjp77dZw