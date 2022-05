Queen's University Belfast

L'Association des études françaises et francophones d'Irlande (ADEFFI) invite les jeunes chercheurs en études françaises et francophones à venir participer à la Journée des doctorants qui se tiendra à Queen’s University Belfast, le 3 septembre 2022.

La Journée se veut l’occasion pour les doctorants à la fois de présenter leurs recherches et d’en faire l’état des lieux dans un contexte universitaire. Elle sera également une opportunité pour eux de rencontrer leurs pairs ainsi que des chercheurs en poste dans le domaine des études françaises et francophones venus de l’Irlande, du Royaume-Uni et de plus loin. Afin que cet échange soit aussi ouvert et varié que possible, aucun thème n’a été retenu. De plus, cette année, tout comme les deux dernières années, la Journée des doctorants sera ouverte aussi bien aux étudiants de master qu’aux doctorants.

L’événement offrira donc une séance « travail en cours » afin que les jeunes chercheurs de tout niveau puissent y participer. La séance « travail en cours » prendra la forme d’une série d’interventions d’entre cinq et dix minutes de longueur, qui auront pour objectif de résumer la recherche actuelle du participant ou de présenter un aspect de sa recherche sur lequel il/elle désire du feedback de ses pairs. Les propositions de communication d’une longueur de 200 mots (correspondant à une présentation de vingt minutes environ) peuvent être rédigées soit en français soit en anglais et doivent être envoyées à adeffipostgrad@gmail.com avant le 27 juin 2022, dernier délai. Ceux qui souhaitent participer au séance « travail en cours » peuvent aussi exprimer leur intérêt en envoyant un mail à l’adresse ci-dessus avant la date limite. Merci de bien vouloir joindre cinq mots clés ainsi que votre rattachement universitaire à toute proposition.





The Association for French and Francophone Studies in Ireland (ADEFFI) invites contributions from postgraduate students in all areas of French and Francophone Studies for a postgraduate symposium to be held at Queen’s University Belfast on Saturday 3rd September 2022. This event provides a supportive scholarly forum for postgraduates to present both work in progress and new research and allows participants to meet established researchers and fellow postgraduates in French and Francophone Studies from Ireland, the UK and beyond. To ensure that this forum for exchange is as open and diverse as possible, no central theme has been specified. This year, as in the previous two years, the Journée des doctorants will once again be open to MA students. The event will therefore include a work-in-progress session. This session will take the form of a series of short, five- to ten-minute presentations, which will aim either to summarise the current research of the participant or to present an aspect of ongoing research on which the participant would like feedback from their peers. Abstracts of 200 words, for twenty-minute presentations, in French or English, should be sent to adeffipostgrad@gmail.com by 27th June 2022. Those wishing to participate in the work-in-progress sessions can express their interest by sending an email to be above email address by the same deadline. Alongside their abstract/expression of interest, students are asked to provide five keywords and to give details of their institutional affiliation.