Institut Cervantes - Bordeaux

Journée des doctorant·e·s AMERIBER 2021

Vieillesse(s) : expérience et représentations

Pour sa 11e édition, la journée des doctorant·e·s du laboratoire AMERIBER vise à explorer le concept de vieillesse – processus physiologique inévitable mais aussi construction sociale dont les caractéristiques varient selon les époques – dans les champs des sciences humaines, des arts et de la littérature. Ce sera l’occasion de se pencher sur ses différentes représentations mais aussi sur les enjeux socio-culturels, artistiques, littéraires et politiques qui en découlent.

Il s’agira d’étudier le paradoxe que nourrit le concept de vieillesse en étant simultanément « ce qui reste » et « ce qui s’efface ». En effet, celle-ci est à la fois permanence dans le temps et altération inexorable. Ceci nous amène à considérer les éléments qui ont accompagné la vieillesse d’une œuvre (littéraire, artistique, personnelle), d’un mouvement (artistique ou politique), du langage ou encore des systèmes de pensée, compris en tant que permanence dans le temps. Il serait naturel aussi de se demander s’il existe des formes de résistance ou des phénomènes qui échappent à ce processus qui semble inéluctable.

Dans le domaine de la littérature et des arts, l’œuvre qui perdure dans la réception est souvent considérée comme un « chef-d’œuvre » et le nom de l’auteur est consacré par ce processus qui le fait passer à la postérité. Cependant, le fait de vieillir est à double tranchant et peut rapidement être synonyme de « désuétude » ou « d'obsolescence ». Vieillir semble alors articuler une triple tension entre le transitoire et la transcendance, l’oubli et la mémoire, l’obsolescence et la consécration. Cette ambiguïté nous conduit à la dialectique Eros/Thanatos : face à l’imminence de la mort, le « je » s’efforce de résister au tempus fugit. La vieillesse, loin d’être ce « naufrage » et cette « épave » décrits par Chateaubriand, pourrait alors être le lieu de la créativité et de l’intensité décuplée de la vie. Ainsi nous proposerons d’appréhender la vieillesse comme un espace propice à la subversion et au renouveau des canons artistiques, des représentations, normes et codes sociaux.

Nous nous attacherons également à comprendre comment la vieillesse en tant que facteur de légitimité affecte les interactions entre acteurs et la structuration du champ social. Dans les domaines politique et anthropologique, l’association symbolique entre “vieillesse” et “expérience”, que la moyenne d’âge des présidents élus vient aisément illustrer, pose en creux la question de l’émergence de nouveaux acteurs politiques, que ce soit des mouvements ou des partis. La thématique de la vieillesse s’applique aussi aux enjeux épistémologiques où l’ancienneté vient matérialiser la tension entre passation et rupture ; l’apparition de nouvelles théories impliquant toujours une dialectique entre continuité et dépassement. Cependant, la vieillesse n’est pas source de légitimité pour tout le monde. Les études de genre nous montrent que vieillir prolonge et renforce les inégalités. Il existe ainsi, pour reprendre les termes de Susan Sontag, “un double standard de la vieillesse” : alors que dans sa vieillesse la femme est perçue comme une sorcière ou une “vieille peau”, l’homme “mûr” est gentleman, attirant et charmant.

Cette journée portera également sur le rapport à soi que la vieillesse induit. Comment vivre, exprimer et représenter l’expérience de la vieillesse ? Comment accepter et représenter ce corps et cet esprit vieillissant ? Topique essentiel dans l’Antiquité grecque, vieillir, c’est aussi l’occasion de faire le bilan de sa vie à l’approche de sa mort, de se plonger dans son soi le plus intime et d’apprécier les choix, les regrets et les erreurs passées. De ces réflexions naissent différents genres artistiques comme les confessions, les récits autobiographiques ou encore les vanités.

Enfin, nous pourrons réfléchir au rapport à l’autre que la vieillesse construit. Ici nous pourrons nous attarder, par exemple, sur les différents visages de «l’âgisme » (Robert Butler, 1969). Cette forme de discrimination normalisée dans nos sociétés peut être observée, notamment, dans la vision romantique de l’amour entre les couples de personnes âgées, excluant leur sexualité. En sociologie, diverses études s’intéressent à ce phénomène et démontrent que si la vie intime et sexuelle des personnes âgées reste tabou, le désir continue d’être présent. Comment transgresser ces codes moraux imposés par la société pour vivre une intimité épanouie en particulier lorsque l’on vit dans les institutions de santé ? Pour reprendre la question percutante de Simone de Beauvoir dans son ouvrage La vieillesse : « Les vieillards sont-ils des hommes ? ».

