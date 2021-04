Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax

Journée d’études

Georges Perros, écrivain hybride ?

Les essais, la poésie et la correspondance de Georges Perros ont fait l’objet de nombreuses études (livres, articles, thèses…). Or la dimension générique ou transgénérique de son œuvre nous semble encore peu explorée. Il est vrai qu’on s’est beaucoup intéressé à l’écriture poétique de l’autobiographie dans Une Vie ordinaire, mais la présence de l’art comme la peinture, la musique… dans Papiers collés et leurs influences réciproques n’ont pas suffisamment retenu l’attention de la critique. Il en est de même du croisement du littéraire et du philosophique ou du littéraire et du journalistique ou même de l’épistolaire dans ses textes.

L’hybride est aussi une question de style : Georges Perros varie non seulement les genres, mais aussi les tons et les modalités d’écriture. L’écrit et le poétique font bon voisinage avec le langage familier et oral… L’objet littéraire perrossien devient le carrefour de plusieurs discours et voix, faisant alterner et coexister notes, aphorismes, poèmes, essais, lettres…

Nous voulons nous interroger dans cette journée d’études sur la question de l’hybridité générique et transgénérique dans l’œuvre de Georges Perros. Nous pouvons nous demander si l’hybride sous ses diverses formes est au centre des préoccupations littéraires et stylistiques de Georges Perros et s’il implique un rejet de la hiérarchie des genres, mais aussi de leur séparation. Pourquoi Perros éprouve-t-il le besoin d’emprunter aux genres littéraires des procédés qui leur sont propres qu’il exploite dans tous ses textes ? Quel est l’impact de cette hybridité sur les lecteurs ?

Nous aimerions favoriser une approche pluridisciplinaire : poétique, stylistique et esthétique. Nous proposerions quelques axes de réflexion à titre indicatif :

- Georges Perros et les genres littéraires

- L’hybridité générique dans l’œuvre de Georges Perros

- L’hybridité transgénérique dans l’œuvre de Georges Perros

- Hybridité et style

Quelques repères bibliographiques :

Responsable de la journée : Hazar Gharbi.

Comité scientifique : Arselène Ben Farhat, Pierre Garrigues, Thierry Gilliboeuf, Mustapha Trabelsi.

Comité d’organisation : Zouhour Barkallah, Samia Gadhoumi, Abdelhamid Bougatf.

Les titres et résumés des communications, d’environ une demi-page, sont à envoyer uniquement par voie électronique avant le 30 mai 2021 à l’adresse suivante : hazar.gharbi@yahoo.fr, accompagnés d’une courte notice biographique.

Calendrier :

30 mai 2021 : Réception des propositions de communication

15 juin 2021 : Notification aux auteurs

8 juillet 2021 : journée d’études