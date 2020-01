Prague, Université Charles

Journée d'étude Poétiques et imaginaire(s) francophones (Antilles - Afrique - Québec)

le 4 juin 2020, Université Charles, Prague, République tchèque

Propositions de communication à envoyer avant le 1 mai 2020 à l’adresse : milena.fucikova@pedf.cuni.cz

PRÉSENTATION :

Dans le cadre d’un séminaire annuel organisé par Milena Fučíková à l’Université Charles (le 4 juin 2020), nous lançons un appel à communication effectué sur le thème

« Poétiques et imaginaire(s) francophones (Antilles - Afrique - Québec) » sur l’ensemble des œuvres romanesques et poétiques des auteurs antillais, africains et québécois dans une optique littéraire et comparatiste.

L’imaginaire (Gilbert Durand) dans les récits des auteurs « francophones » a-t-il un statut particulier ? Quelle approche ont les « écrivains francophones » (pour reprendre les propos de Lise Gauvin) de l’imaginaire et de la poétique ? Dans l’œuvre romanesque et poétique des auteurs antillais, africains et québécois, l’imaginaire apparaît comme un domaine de thèmes récurrents, comme une variation d’images littéraires sans cesse renouvelée, comme partie intégrante de l’essence poétique de l’écriture. Ne s’agit-il pas de la problématique commune majeure que les auteurs contemporains explorent au fil de tous leurs romans ? L’art d’aborder, de rêver et d’assumer l’imaginaire demande-t-il une toute autre sensibilité linguistique ainsi qu’une acceptation d’un indicible dans la langue maternelle de l’auteur (Jean-Louis Joubert) ? Les « écrivains francophones » n’incarnent-ils pas par excellence les enjeux critiques de l’imaginaire du vivant et de l’imprévisible ?

Telles sont les questions qui sous-tendent et orientent les axes de réflexion critique et littéraire de notre journée d’étude.

La langue de communication : le français.

COMMUNICATION :

Les propositions de communication, comprenant vos nom, prénom, et coordonnées professionnelles, sont à envoyer avant le 1 mai 2020 à Milena FUČÍKOVÁ (milena.fucikova@pedf.cuni.cz).

Les communications peuvent être de 15 à 25 minutes :

merci d’indiquer le temps dont vous souhaitez disposer.

RESPONSABLE :

Milena Fučíková - milena.fucikova@pedf.cuni.cz

ADRESSE :

Université Charles, Prague, République tchèque.