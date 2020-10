Symboles et figures connexes. Littérature, discours politiques et publicitaires (Abidjan)

Université Félix Houphouët Boigny de Côte d'ivoire

JOURNÉE D’ÉTUDE DU CRELIS

Université Félix Houphouët-Boigny

Centre de Recherche et d’Etudes

UFR Langues, Littératures et Civilisations en Littérature et Sciences du langage

Département de Lettres Modernes

PORTEURS DU PROJET

Rostand Sylvanius BOBO

Maître-Assistant en Poétique, Stylistique et Rhétorique à l’Université Félix Houphouët- Boigny

N’guettia Martin KOUADIO

Professeur Titulaire en Poétique et Stylistique à l’Université Félix Houphouët Boigny

SYMBOLES ET FIGURES CONNEXES.

Littérature, discours politiques et publicitaires

Le symbole est un objet d’étude qui se situe aux confluents de disciplines diverses : théologie, herméneutique, art, littérature, psychanalyse, sociologie, anthropologie... De nombreux travaux se proposent de délimiter les contours de cette notion. La complexité de ce concept semble faire l’unanimité dans le domaine des sciences et des arts. Elle n’a pas empêché l’ébauche de théories générales ou spécifiques d’interprétation. Dans les années 70-80, à l’Université Nationale de Côte d’Ivoire, des chercheurs comme Zadi Zaourou, Niangoran Bouah, Harris Memel Fotê, à la suite des R.P. Mveng et Cauvin, se sont intéressé à l’étude du symbole. La fonction symbolique de Zadi Zaourou exposée dans son ouvrage Césaire entre deux cultures et approfondie dans sa thèse de doctorat d’État[1] a inspiré de nombreux chercheurs dans l’élaboration d’articles, de mémoires et de thèses de doctorat.

OBJECTIFS

Faire un état des lieux de la recherche sur le symbole en Côte d’Ivoire, en Afrique et dans le monde ;

Explorer et promouvoir les pistes nouvelles de recherche, qu’elles se situent dans le prolongement des réflexions antérieures ou en rupture avec celles-ci.

Le champ d’étude embrasse les discours littéraires et non littéraires (les discours politiques, publicitaires…).

Le projet d’étude portant sur le symbole pourrait intégrer des contributions se rapportant aux tropes, aux figures connexes comme l’emblème, la devise, l’allégorie…

AXES D’ÉTUDE

Axe 1 : Théories du symbole, herméneutique et esthétique littéraire

Axe 2 : Poétique et stylistique du symbole

Axe 3 : Symbole, littérature et art

Axe 4 : Symbole, rhétorique et analyse du discours

CHRONOGRAMME :

-25 octobre 2020 au 25 janvier 2021 : réception des résumés

-10 février 2021 : Réponse des organisateurs aux différents contributeurs

-10 mai 2021 : réception des articles

-31 juillet 2021 : Journée d’étude

-Septembre 2021 : publication des actes de la journée d’étude.

RÉCOMMANDATIONS

Le résumé comportera une page maximum (Police Time New Roman/ Interligne 1,5/ Caractères 12) et devra préciser l’axe d’étude, le tire, les mots-clés, l’attache institutionnelle et le courriel.

Les résumés seront envoyés aux courriels suivants :

-revuecrelis@gmail.com

-rostandbobo@gmail.com

-kobenanguett@yahoo.fr

[1] Bernard Zadi Zaourou, La parole poétique dans la poésie africaine. Domaine de l’Afrique de l’Ouest francophone, Université de Strasbourg II, 1981.