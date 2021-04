Université de Lille - Maison de la recherche

Appel à communications

Journée d'étude annuelle Marguerite Duras

Université de Lille — Société internationale Marguerite Duras

Avant Moderato cantabile : une "première" Duras ?

26 novembre 2021

« Moderato représente pour moi une chose tout à fait différente des premiers livres », affirme son auteure en 1962 : ce roman de 1958, commandé par Alain Robbe-Grillet et publié aux éditions de Minuit, institue dans l’œuvre une coupure que Duras a souvent commentée.

C’est sur ces 7 « premiers livres », des Impudents (1943) au Square (1955), édités par Gallimard, que cette journée d’études souhaite revenir. Il s’agira de se demander dans quelle mesure il y aurait là une « première » Duras à l’œuvre.

On pourra proposer des études d’ensembles (par exemple, Les Impudents et La Vie tranquille ; Le Marin de Gibraltar et Les Petits chevaux de Tarquinia ; le recueil Des journées dans les arbres), fixer des récurrences, repérer des évolutions ou étudier les œuvres séparément, en gardant à l’esprit leur place dans ce corpus. On pourra également montrer comment certains romans, tels Un barrage contre le Pacifique ou Le Marin de Gibraltar, sont la première manière de réécritures ultérieures.

Les modèles revendiqués ou attribués, les histoires et les thèmes abordés, la construction narrative comme la fabrique du personnage pourront avec les caractéristiques stylistiques faire l’objet d’études. De même, on pourra revenir sur les aspirations de l’auteure au cours de cette période, ainsi que sur la réception de cette première manière où, nous dit Marguerite Duras, « j’ai écrit des livres que je ne reconnais pas ».

Les propositions de communications (un titre et un court résumé), ainsi que toutes les demandes de renseignements concernant la journée, sont à adresser à Florence de Chalonge et Lauren Upadhyay avant le 1er septembre 2021 à lapremiereduras@gmail.com