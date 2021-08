UNIVERSITY OF GHANA — DEPARTMENT OF FRENCH



APPEL À CONTRIBUTIONS

Journal of French and Francophone Studies (JOFFS)

Revue d’études françaises et francophones

Rédacteur : Augustin H. Asaah

Conçu par le Département de français de l’Université du Ghana, Journal of French and Francophone Studies (JOFFS) est un périodique scientifique bilingue. Pour cette édition inaugurale et les numéros qui suivront, la revue accueille des propositions de publication dans les domaines scientifiques ci-après :

i. l’enseignement du français langue étrangère/seconde

ii. la linguistique française

iii. les littératures francophones

iv. la littérature française

v. les arts médiatiques (genres acoustique, cinétique, photonique, etc.) d’expression française

vi. les sciences des médias et de la communication en français

vii. la traduction

viii. l’interprétation

Des contributions soumises à la revue feront l’objet d’un examen rigoureux dont le contrôle anti-plagiat, l’appréciation par le comité de rédaction et l’évaluation double en aveugle par des pairs. JOFFS ne publiera que des manuscrits inédits et originaux de très haute qualité et rejettera tout manuscrit déjà publié ou soumis ailleurs. La revue accepte également des comptes rendus critiques d’ouvrages et de films remarquables sur les études françaises et francophones ainsi que des entretiens avec des écrivains éminents et des membres de la communauté scientifique.

Concernant la taille des manuscrits, les collaborateurs/collaboratrices sont prié(e)s de respecter les fourchettes suivantes :

i. article : entre 4 000 et 8 000 mots

ii. compte rendu : 1 000 et 2 000 mots

iii. entretien : 1 500 et 5 000 mots

Publiée en ligne comme une revue en libre accès, JOFFS n’impose aux auteur(e)s ni frais de lecture, ni frais administratifs, ni frais de publication.

Prière d’envoyer vos manuscrits en fichier attaché par courriel avant le 1er mai 2022 à : joffs@ug.edu.gh



Type : revue en ligne en libre accès

Portail : https://www.ug.edu.gh/french/journal-french-and-francophone-studies

Périodicité : annuelle

Date de première publication : mai 2022

Langues : anglais et français

Tarif : gratuit



PROTOCOLE DE RÉDACTION

Les auteurs/auteures de manuscrits sont prié(e)s de respecter ces consignes éditoriales.



1. Page de titre et déclarations sur l’honneur

Les auteurs/auteures sont prié(e)s de joindre une page de titre où figurent leur nom, leur affiliation institutionnelle, leur titre universitaire, leurs coordonnées et une courte notice biobibliographique. Vient ensuite une déclaration sur l’originalité de l’article ainsi que la véridicité et la légitimité des sources utilisées. Enfin, une attestation sur le conflit d’intérêts et le consentement éclairé des participants lors d’entretiens, d’enquêtes et de travaux sur le terrain.

Ce document doit tenir sur une page et être séparé de l’article soumis.

2. Anonymisation et évaluation en double aveugle

Du fait de l’évaluation rigoureuse en double aveugle par les pairs, la revue insiste sur l’anonymisation de la première page de chaque soumission. Dans le corps du document, aucun détail ne devra trahir l’identité de l’auteur/l’auteure ni son appartenance institutionnelle. En conséquence, les auteurs/auteures devraient s’abstenir de citer leurs articles à paraître/sous presse/en cours de révision/soumis et de faire plus de deux allusions à leurs publications antérieures. De plus, les auteurs/auteures ne peuvent indiquer les noms de leurs organismes de financement qu’après acceptation de leurs manuscrits pour publication.

3. Résumé et mots clés

S’imposent également un résumé de 150 mots au maximum (en français et en anglais) et cinq mots clés pertinents (en français et en anglais).

4. Formatage

Les manuscrits doivent être formatés en corps 12 dans la police Times New Roman, double interligne, en version Word, en pages justifiées et numérotées. En revanche, les notes en bas de page seront formatées en Times New Roman 10, interligne simple et numérotées consécutivement.

5. Style APA

Respect des normes de documentation formulées par l’American Psychological Association (APA). Prière de consulter :

• https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

• https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa?tab=3281

• http://profmcouture.ca/apa/normes_apa_francais.pdf

6. Exceptions faites aux normes APA

Si vous rédigez votre article en français, la revue accepte quelques exceptions faites au style APA :

• remplacement de l’esperluette « & » par « et » dans les citations et la liste des références

• des points de suspension encadrés par des crochets […] représentant la coupure dans une citation tronquée

• une espace insécable après le point-virgule, le point d’interrogation, le point d’exclamation et les deux points

7. Citations

Le modèle auteur/auteure-date est de rigueur :

• Des auteures d’origines diverses se sont penchées sur le rapport problématique entre mères et filles (Eliacheff et Heinich 2002 ; Devi, 2006 ; Ernaux, 2011 ; Condé, 2012). *Synthèse

• Ernaux (2011, p. 37) affirme que sa mère incarne et transmet la mort. *Paraphrase

• « L’identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitiés, ni par tiers, ni par plages cloisonnées. Je n’ai pas plusieurs identités, j’en ai une seule, faite de tous les éléments qui l’ont façonnée », fait remarquer Maalouf (1998, p. 8) de manière provocatrice. *Citation directe de moins de 40 mots

• Raková (2014, p. 245) offre cette perspective rafraîchissante sur la pseudotraduction :



Texte qui prétend à être une traduction, qui est déclaré officiellement comme étant une traduction mais qui n’en est en fait aucune parce qu’il n ́a pas de prototexte […] Il s’agit donc d’un texte original que l’auteur désigne comme une traduction, pour conquérir un public plus vaste, en profitant des attentes des lecteurs (en cas d’une culture au sein de laquelle les textes traduits bénéficient d’une popularité plus grande que les oeuvres autochtones).

*Citation bloc directe de plus de 40 mots

• Un autre chercheur conçoit ainsi l’importance de la communication :

Il y a des perspectives d’une communication efficace des organisations dans l’objectif de croissance, surtout en période de crise. Le développement durable est lié à la maîtrise et à la gestion des ressources humaines et des moyens de communication. Ainsi, l’analyse structurelle impose de créer également un système participatif favorisant la vulgarisation de la communication et la maîtrise des vecteurs de changement. Il s’agit spécialement de la perception du paradigme communicationnel dans la gestion des crises […] De fait, la communication peut être positive, négative ou utopique, en fonction des contextes, surtout en période de crise. (Goa, 2021, p. 10-11)

*Citation bloc directe de plus de 40 mots

8. Références

La liste complète des textes cités sera intitulée « Références ». Le mot « références » sera en gras, taille 12, New Times Roman, centré et en double interligne. La liste apparaîtra, après la conclusion, sur une nouvelle page.

Aquereburu, A. et Rabatel, J.-L. (réalisateurs). (2016-2017). Zem [série télévisée]. Yobo Studios ; Canal + Afrique.

Chomsky, N. (2002). Syntactic structures. Mouton de Gruyter (2e éd.).

Condé, M. (2012). La vie sans fards. J.-C. Lattès.

Corinus, V. et Ricci, D. (dir.). (2021). Regards sur les migrations : mobilités africaines entre écrit et écran. L’Harmattan.

Devi, A. (2006). Ève et ses décombres. Gallimard.

Dako, K. et Quarcoo, M. A. (2017). Attitudes towards English in Ghana. Legon Journal of the Humanities, 28 (1), 20-30. https://dx.doi.org/10.4314/ljh.v28i1.3

Eliacheff, C. et Heinich N. (2002). Mères-filles : une relation à trois. Albin Michel.

Ernaux, A. (2011). L’autre fille. Nil.

Goa, K. (2021). Communication de crise en Côte d’Ivoire : éviter la communication zéro et les incommunications. L’Harmattan.

Guillot, M.-N. (2016). Communicative rituals and audio-visual translation : representation of otherness in film subtitles. Meta, 61(3), 606–628. https://doi.org/10.7202/1039221ar

He, P., Meister, C. et Su, Z. (2020). Structure-invariant testing for machine translation. Dans G. Rothermell et D.-H. Bae (dir.). ICSE '20 : Proceedings of the ACM/IEEE 42nd international conference on software engineering (p. 961-973). Association for Computing Machinery. https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3377811

Kaiza, E. K. (2020). Corpus d’analyse des erreurs prépositionnelles chez les anglophones apprenants du FLE au Ghana. Akofena, 3 (2), 125-136. http://revue-akofena.org/wp- content/uploads/2021/02/10-T03-25-Elias-Kossi-KAIZA-pp.-125-136.pdf

Maalouf, A. (1998). Les identités meurtrières. Grasset.

Mabanckou, A. (2012). Black bazaar (S. Ardizonne, trad.). Serpent’s Tail. (Ouvrage original publié en 2009)

Miano, L. (2006). Contours du jour qui vient. Plon.

Napon, A. (dir.). (2009). Actes du septième colloque interuniversitaire sur la coexistence des langues en Afrique de l’ouest. Presses universitaires de Ouagadougou.

Ouédraogo, T. T. (réalisateur). (2006). Djanta [Film]. Laterit ; Canal+Horizons.

Prignot, P. (2019). Classe inversée et élèves de l’enseignement secondaire : d’une perspective technologique à une approche anthropologique [thèse de doctorat, Université de Strasbourg]. HAL. https://tel.archives- ouvertes.fr/tel- 02281741/document

Raková, Z. (2014). Les théories de la traduction. Masarykova univerzita. https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/130676/monography.pdf

Rondón, C. M. (2008). The book of salsa : A chronicle of urban music from the Caribbean to New York City (F.R. Aparico et J. White, trad.). The University of North Carolina Press. (Ouvrage original publié en 1980)

9. Écriture inclusive

Dans la mesure du possible, éviter la terminologie exclusive, raciste et/ou sexiste :

• « personne » au lieu d’ « aucun »

• les « droits humains » pour les « droits de l’homme » ou les « droits de l’Homme »

• les « personnes handicapées » pour « handicapés »

• une « page nouvelle » pour « page vierge »

• les « bibliothécaires » pour la « bibliothécaire » ou le « bibliothécaire »

• « économie affaiblie » pour « économie paralysée »

• « rejeter » pour « blacklister »

• « liste des personnes/entités indésirables » pour « liste noire »

• « liste des personnes/entités souhaitables » ou liste d’autorisation » pour « liste blanche »

Pour en savoir plus, veuillez consulter :

• https://www.univ-tlse3.fr/medias/fichier/manuel-decriture_1482308453426-pdf

• https://www.zdnet.fr/actualites/le-ncsc-britannique-bannit-les-termes-liste-blanche-et-liste-noire-pour-lutter-contre-le-racisme-39903151.htm



10. Lisibilité

Les collaborateurs/collaboratrices sont prié(e)s d’assurer la lisibilité des tableaux, graphiques et figures. Il est également recommandé à chaque auteur/auteure d’effectuer une relecture minutieuse de l’intégralité du manuscrit avant son envoi.

11. Acheminement

Les manuscrits sont à envoyer, en fichier attaché, par courriel à : joffs@ug.edu.gh

Après une évaluation initiale, la rédaction envoie les manuscrits aux spécialistes pour recueillir leur avis scientifique.

12. Critères d’évaluation d’une soumission

Les manuscrits sont évalués sur les bases suivantes :

i. qualité du résumé et des mots clés : 5

ii. problématique et précision des objectifs : 5

iii. clarté et pertinence méthodologiques : 5

iv. soubassement théorique : 20

v. dégagement d’un écart de connaissance à partir d’une revue robuste de littérature : 10

vi. résultats convaincants et apport aux savoirs : 20

vii. rigueur dans l’argumentation : 10

viii. qualité linguistique et rédactionnelle : 20

ix. aspects techniques : mise en forme, respect de la politique rédactionnelle et des normes APA, etc. : 5

Nota Bene : Si la plupart de ces directives s’appliquent aux propositions d’articles, il convient de noter que, avant leur publication éventuelle, les contributions sur les entretiens aussi bien que celles relatives aux comptes rendus de livres ou de films sont également soumises à une évaluation par des spécialistes compétents.

13. Décision sur les manuscrits

En règle générale, JOFFS prend entre deux et six mois pour partager avec des collaborateurs/collaboratrices les rapports sur leurs soumissions. La décision du rédacteur sur la publication du manuscrit est guidée par le verdict et le conseil des évaluateurs/réviseurs, évaluatrices/réviseuses préalablement invité(e)s à faire l’une des déclarations suivantes sur le manuscrit :

• il est publiable dans sa forme actuelle

• il peut être publié après des modifications mineures

• il est publiable sous réserve de modifications majeures, de nouvelle soumission et de réévaluation

• il n’est pas publiable

À la suite de la prise de décision sur la publication, JOFFS la transmet à l’auteur/l’auteure, avec les commentaires des évaluateurs/évaluatrices. Si l’article est accepté pour publication, le rédacteur indiquera, dans la lettre d’acceptation, le numéro et l’année de sa sortie. Dans l’article publié, les dates de soumission, d’acceptation et de publication figureront sous le nom de l’auteur/auteure.

14. Épreuves numériques

Une fois que les propositions acceptées sont revues par les auteurs/auteures, JOFFS leur en envoie des épreuves numériques pour examen final, avant la publication. En règle générale, la révision substantielle des épreuves par les collaborateurs/collaboratrices, à ce stade, n’est pas encouragée. Il est donc recommandé aux auteurs/auteures de manuscrits d’entreprendre méticuleusement toutes les révisions majeures avant d’envoyer les manuscrits définitifs à la rédaction pour conversion en épreuves.