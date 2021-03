Université Paris-Est Créteil (en ligne)

Joseph Malègue : à la (re)découverte d’une œuvre

Colloque international en ligne

Université Paris-Est Créteil (équipe LIS), 18-19 mars 2021

Nous avons fêté en décembre 2020 les 80 ans de la disparition de Joseph Malègue (1876-1940), le grand romancier d’Augustin ou le Maître est là (1933) et de Pierres noires (posthume, 1958). Aucun colloque n’a jamais été organisé sur cet auteur et peu d’études littéraires en font mention, alors qu’Augustin a été unanimement salué par la critique en 1933 et que l’œuvre de Malègue a continué de fasciner des générations de lecteurs. Ce premier colloque Malègue aimerait explorer la richesse d’une œuvre qui est parmi les plus grandes du XXe siècle et qui souffre la comparaison avec celles de ses contemporains Mauriac et Bernanos. Des littéraires, des historiens, des philosophes, des théologiens essaieront de cerner la spécificité du cas Malègue dans l’histoire des idées et de la littérature.

*

Programme

Jeudi 18 mars 2021

Ouverture du colloque

9h30 – Accueil des participants

9h45 – José Fontaine et Bernard Gendrel : « Introduction »

Malègue et le catholicisme de son temps

Présidence : Frédéric Gugelot (université de Reims Champagne-Ardenne)

10h – Hervé Serry (CNRS) : « L’écrivain Joseph Malègue et la “renaissance littéraire catholique” durant l’entre-deux-guerres »

10h30 – Yvon Tranvouez (université de Bretagne occidentale) : « Malègue 1933. Situation du catholicisme français à la parution d’Augustin »

Pause

11h15 – Luc Courtois (université catholique de Louvain) : « Malègue et Blondel : points de repère et pistes de recherche »

11h45 – Erminio Antonello (Turin) : « La pensée de Guillaume Pouget à l’époque moderniste : contacts et liens avec Joseph Malègue »

Déjeuner

Malègue romancier

Présidence : Denis Pernot (université Sorbonne Paris Nord)

14h – Bernard Gendrel (université Paris-Est Créteil) : « Augustin ou le Maître est là, chef-d’œuvre du roman de conversion »

14h30 – Zofia Litwinowicz (Sorbonne Université / université de Varsovie) : « Malègue, impressionniste »

Pause

15h15 – Alain Lanavère (Sorbonne Université) : « Un personnage romanesque d’Augustin ou le Maître est là : Anne de Préfailles »

15h45 – Wojciech Kudyba (université Cardinal Stefan Wyszyński, Varsovie): « Augustin ou le Maître est là de Malègue et Ciel en flammes de Jan Parandowski. Analyse comparative »

Vendredi 19 mars 2021

Malègue hors de France

Présidence : José Fontaine (Namur)

10h30 – Magdalena Mitura (université Marie Curie-Skłodowska, Lublin) : « Reflet d’une présence (trop) discrète : Joseph Malègue et ses lecteurs en Pologne »

Malègue, entre littérature et philosophie (1)

Présidence : Luc Courtois (université catholique de Louvain)

11h 15 – Pierre Lyraud (université Rennes 2) : « Présences pascaliennes dans Augustin ou le Maître est là »

11h45 – Thibaud Collin (Paris) : « La conversion entre “le métaphysique et l’expérimental” (dans Augustin ou le Maître est là) »

Déjeuner

Malègue, entre littérature et philosophie (2)

14h30 – José Fontaine (Namur) : « Littérature et philosophie s’épousent »

15h – Alain Létourneau (université de Sherbrooke) : « Comment comprendre l’expression “le temps du pragmatisme” dans l’Augustin de Malègue ? ».