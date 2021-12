La grande affaire de l’humanité.

Traduction (Anglais) de Marie-Anne de Béru

Le travail détermine les personnes avec qui nous passons la plupart de notre temps, alimente nos valeurs morales et politiques, façonne nos perspectives d’avenir.

L’histoire des premiers homo sapiens révèle pourtant un monde où le travail ne jouait pas ce rôle primordial. Pourquoi travaillons-nous autant ? Comment le travail a-t-il pu façonner à ce point notre évolution ? Pour répondre à ces questions, il faut s’aventurer au-delà de la science économique et pénétrer dans le monde de la physique, de la biologie de l’évolution et de l’anthropologie.

James Suzman propose une nouvelle histoire du travail et déconstruit nos représentations ordinaires en s’appuyant sur vingt-cinq ans de recherches, à l’interface entre les tribus de chasseurs-cueilleurs, les premières sociétés agricoles et le monde industrialisé. Il révèle comment les révolutions technologiques successives ont déformé notre conception de l’effort et de la récompense, engendrant une série de problèmes sociaux, économiques et environnementaux.

On comprend dès lors que l’émergence de l’intelligence artificielle et la perspective d’une automatisation généralisée constituent un point d’inflexion sans précédent dans notre histoire, susceptible de transformer en profondeur nos sociétés laborieuses, et révélant l’urgence de réinventer notre rapport au travail.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Le travail : toute une histoire !", par Jean-Paul Champseix (en ligne le 11 décembre 2021).

James Suzman, anthropologue spécialiste des Bushmen du désert du Kalahari, nous invite à effectuer une promenade, de l’origine de l’humanité jusqu’à nos jours, dans « la grande affaire de l’humanité » qu’est le travail. Si le mot recouvre nombre de pratiques, le rapport de l’homme au travail est problématique. Les faits glanés page après page dans ce livre sont souvent consternants. Dans la première moitié du XIXe siècle, en Grande Bretagne, 50 % des ouvriers avaient moins de 14 ans. Fort heureusement, le Factory Act de 1820 interdit que les enfants de moins de 9 ans travaillent… à plein temps ! Aujourd’hui, une étude effectuée dans 155 pays révèle que 15 % des humains seulement sont satisfaits de leur métier. En 2016, la télévision d’État en Chine, la CCTV, expliqua que 500 000 citoyens chinois mouraient chaque année de surmenage. Une idée s’impose de plus en plus chez les historiens : les plus heureux des hommes auraient été nos lointains ancêtres de la Préhistoire…