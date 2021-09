Écrire les mondes vernaculaires.

Littérature, ethnologie et création sociale

Jérôme Meizoz

Présentation d’Hervé Guay

Rimouski/Trois-Rivières, Tangence éditeur, coll. « Confluences », 2021

ISBN : 978-2-925015-17-8

Comment la littérature et les sciences sociales abordent-elles les « mondes vernaculaires » ? En quoi les techniques d’observation, de description et de représentation, en partie partagées par les ethnologues et écrivains, proposent-elles sur le sujet des interprétations et des documents précieux ? Il s’agit de parcourir des façons de faire, des pratiques locales régulées moins par des normes scientifiques ou étatiques que par l’expérience accumulée de ceux qui les mettent en œuvre (langue, cuisine, architecture, etc.). En interrogeant les « mondes vernaculaires » à partir des approches d’Ivan Illitch et de James Scott, cet essai s’interroge sur le potentiel de création sociale présent dans les savoirs littéraires et ethnologiques.

Jérôme Meizoz enseigne la littérature française à l’Université de Lausanne. Lauréat du Prix de l’Académie suisse des sciences humaines 2005, il a publié notamment L’âge du roman parlant 1919-1939 (2001, rééd. poche 2015) ; Le gueux philosophe. Jean-Jacques Rousseau (2003) ; Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur (2007) ; La fabrique des singularités (2011) ; La littérature « en personne ». Scène médiatique et formes d’incarnation (2016) ; Faire l’auteur en régime néolibéral. Rudiments de marketing littéraire (2020).