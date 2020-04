La réception littéraire en France et en Allemagne. André Malraux, Georges Bernanos, Emile Zola, Günter Grass

Joseph Jurt

L'Harmattan, coll. "Critiques littéraires", 2020.

266 p.

20,99 €

ISBN : 978-2-343-19741-8

Le fait littéraire est constitué de trois éléments : le texte, sa production et sa réception. La critique littéraire a souvent négligé le phénomène de la réception. Une analyse sérieuse de celle-ci doit se fonder sur une théorie rigoureuse et une méthode appropriée en partant d'un corpus critique exhaustif. Cet ouvrage propose des études de cas portant sur Malraux, en particulier sur Les Conquérants, ainsi que sur un écrit de combat et un roman de Bernanos. Une deuxième partie porte sur la réception de la littérature française en Allemagne. La réflexion théorique sur le transfert culturel est suivie par des études empiriques sur l'accueil de Zola et de Malraux en Allemagne ainsi que sur l'événement qu'y constituait le dernier grand roman de Günter Grass après la chute du Mur.

Joseph Jurt est professeur émérite de littérature française à l'université de Fribourg-en-Brisgau.