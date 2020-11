Le Gouvernement des poètes

Jean-François PUFF

Hermann, 2020

*

32 EUR

400 p.

ISBN : 9791037005656

*

Le champ de la poésie française, des années 1960 à nos jours, se caractérise par une « querelle du sujet » subreptice, parallèle à celle, plus visible et spectaculaire, qui a eu lieu en philosophie. Les lignes de partage qui structurent ce champ, les polémiques qui l’animent ont le plus souvent comme arrière-plan, de manière plus ou moins explicite, un concept de sujet. Mais les arguments qui s’opposent sont généralement embrouillés, voire doxiques : ce livre s’applique d’abord à éclaircir les termes de la querelle. On y envisage ensuite la poésie sous l’aspect d’un rapport pratique à soi : ce sont les usages possibles de la poésie dans nos vies qui sont examinés, ce qui peut en faire une forme spécifique d’exercice spirituel. La perspective d’ensemble est anthropologique : si véritablement on veut envisager la pratique poétique comme une « forme de vie », alors on ne peut exclure la tradition lyrique du champ de nos investigations.

Voir le site de l'éditeur...